L’Alt Urgell supera el límit vermell de nous casos de coronavirus

L’Alt Urgell ha viscut una darrera setmana marcada per l’empitjorament en l’evolució del coronavirus i que s’ha tancat amb una nova defunció al Sant Hospital, segons ha notificat aquest diumenge el centre mèdic urgellenc. És la quarta mort per COVID-19 que es registra a la Seu des de l’inici de l’actual segona onada de la pandèmia.

Aquest augment de casos l’ha reflectit el recull de dades obertes de la Generalitat, que aquest diumenge mateix ha indicat que els darrers set dies l’Alt Urgell ja torna a estar en alerta vermella pel que fa al nombre de nous positius; és a dir, que ha superat àmpliament els 150 nous contagis per cada 100.000 habitants, que equival a prop de 2 per cada 1.000 persones. La comarca no estava a nivell vermell des del mes d’agost, quan la situació epidemiològica va obligar a anul·lar la Festa Major de la Seu. La nova onada ha motivat que aquests darrers dies tampoc no s’hagi pogut celebrar la Fira de Sant Ermengol, tret de les activitats virtuals.

Ara mateix a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Seu d’Urgell hi ha 44 positius aïllats a domicili (tres d’ells confirmats aquest diumenge), juntament amb 256 contactes directes que també estan en quarantena (8 més que el dia anterior). Al Sant Hospital hi ha dos ingressats per complicacions derivades del coronavirus.

El risc de rebrot, tot i experimentar alts i baixos, es manté elevat i avui dilluns és a 613 punts. El mateix passa amb la taxa de reproducció del virus, que ara és a 1,29. Al conjunt de l’Alt Urgell, el risc de rebrot és a 561; i la Rho7, a 1,47.

Descens a la Cerdanya i augment al Jussà

Els positius també han pujat aquesta darrera setmana a d’altres comarques de la regió de l’Alt Pirineu i Aran. La Cerdanya segueix superant el límit de 50 casos per cada 100.000 habitants, però manté la tendència a la baixa: després que ara fa un mes havia assolit la xifra de 600, ara ja ha aconseguit situar-se al voltant de 100 (color groc). Per tant, ara mateix ja està millor que l’Alt Urgell. En una situació semblant a la Cerdanya està l’Aran -amb un índex proper a 100 casos/100.000 hab- i el Pallars Jussà, que els darrers dies s’ha enfilat fins a quasi 150 després de diverses setmanes en color verd.

En canvi, el Pallars Sobirà es manté una setmana més com una de les comarques catalanes amb menys incidència del virus. El mateix passa amb l’Alta Ribagorça, on aquest cap de setmana s’ha detectat un positiu per primera vegada en un mes. Pel que fa a d’altres comarques de muntanya, el Solsonès també es manté a nivell verd (menys de 50/100.000), mentre que el Berguedà està en una situació semblant a la de la Cerdanya, a nivell groc.

Al conjunt de Catalunya, ja hi ha 18 comarques que superen el llindar vermell, l’Alt Urgell inclosa. Entre les que més preocupen hi ha algunes de les més poblades, com són el Barcelonès i el Vallès Oriental -que les setmanes anteriors ja estaven a nivell groc- i el Gironès, que ja suma més d’un mes i mig en vermell.