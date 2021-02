L’Alt Urgell suma dues setmanes a nivell groc quant a aparició de nous casos de COVID-19

L’Alt Urgell suma ja dues setmanes a nivell groc pel que fa a l’aparició setmanal de nous casos de coronavirus. Això significa que la darrera setmana, com l’anterior, s’ha detectat menys de 200 nous casos per cada 100.000 habitants; és a dir, menys de 2 per cada mil persones.

De fet, els darrers set dies s’ha confirmat la tendència a la baixa i la comarca s’ha apropat a una xifra de 100/100.000, més a prop del nivell verd, després que el mes de gener havia arribat a estar per damunt de 300, segons les Dades Obertes publicades per l’analista Gerard Giménez Adsuar. A més a més, el percentatge de positius detectats als nous tests es manté molt baix (2,51%).

Tot i aquesta bona evolució pel que fa a l’aparició de nous casos, des de la Fundació Sant Hospital han fet una nova crida a la precaució pel repunt en els indicadors d’evolució. Segons l’actualització d’avui dijous, a la Seu d’Urgell la velocitat de reproducció del virus (Rho7) ha seguit pujant i ja està a 2,02, el doble del límit recomanat. Això significa que, de mitjana, cada persona contagiada transmet el virus a dues persones més. De la seva part, el risc de rebrot es manté com ahir: a 435 punts.

Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos indicadors estan més baixos però també han pujat: ara estan respectivament a 1,16 i a 317. D’altra banda, actualment hi ha 4 grups escolars confinats.

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la Rho7 és a 1,10 i el risc de rebrot a 409. Als quatre hospitals pirinencs hi ha 22 ingressats. L’Aran manté la velocitat de reproducció del virus per sota el límit (0,95), però a causa de l’augment de casos de les setmanes anteriors encara té l’EPG molt elevada (a 1.147 punts) i un percentatge de nous positius de més del 10%, el doble que la mitjana de la regió.

La Cerdanya, a tocar del nivell verd

Tornant a les Dades Obertes, pel que fa a l’aparició de nous casos, la Cerdanya ha confirmat la darrera setmana la seva bona evolució i ara ja està a tocar del nivell verd, amb poc més de 50 nous casos per cada 100.000 habitants (0,5 per mil), quan el mes passat havia arribat a estat a 1.000/100.000. Un nivell verd en el qual es manté des de ja fa quasi dos mesos el Pallars Jussà, que és la comarca amb millors dades tant del Pirineu com de tot Catalunya.

El Pallars Sobirà, com la Cerdanya i l’Alt Urgell, està a nivell groc (al voltant de 150/100.000), mentre que l’Aran, tot i millorar, segueix clarament a la zona vermella (a 500/100.000). Finalment, a l’Alta Ribagorça, l’aparició de nous positius ha fet que salti de cop de risc inexistent a nivell vermell, tot i que la seva situació és menys preocupant atès que es tracta d’una comarca amb molt poca població.

Més de 20.000 morts a Catalunya des de l’inici de la pandèmia

Finalment, pel que fa a nivell de Catalunya, la dada més significativa del dia és que ja s’ha superat la xifra de 20.000 morts des de l’inici de la pandèmia. Segons el darrer recompte, ara són 20.020, després que només aquest dimecres s’ha notificat 114 noves defuncions.

El nombre d’ingressats a les plantes dels hospitals segueix baixant (ara n’hi ha 2.457), però a les UCI encara hi ha 671 pacients. Com a dada positiva, la mitjana catalana de Rho baixa (està a 0,82, força per sota del límit) i també ho fa el risc de rebrot (a 359).