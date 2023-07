L’Alt Urgell sud, contra la pujada de la taxa de la brossa

Reunió de veïns del sud de l’Alt Urgell, a Organyà, per a demanar que rectifiqui l’augment de la taxa d’escombraries (RàdioSeu)

Un grup de veïns de municipis del sud de l’Alt Urgell s’han reunit a Organyà per parlar del rebuig a l’augment del 57% a la taxa de recollida d’escombraries, que va anunciar aquest mes passat la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional (MIGRAUM).

El canvi ha agafat per sorpresa molts usuaris i ha provocat queixes, perquè consideren que no se n’ha informat de manera prou clara ni se’ls ha explicat prèviament els motius d’aquesta pujada. En aquest sentit, des d’aquest col·lectiu han lamentat que a la reunió que van dur a terme no hi hagués cap representant dels ajuntaments implicats per a donar-los alguna explicació sobre la mesura. En canvi, sí que han valorat positivament la presència nombrosa de veïns de diferents pobles de la zona. La MIGRAUM engloba els municipis d’Oliana, Bassella, Peramola, Coll de Nargó, Organyà, Cabó, Fígols i Alinyà i les Valls d’Aguilar.

A la trobada es va donar a conèixer la informació de què disposen actualment sobre aquesta revisió de la taxa i es va “consolidar un grup de treball” per a traslladar formalment les seves reclamacions a les administracions implicades. Paral·lelament, el grup ha començat una recollida de signatures per a reclamar una rectificació en aquest increment. Finalment, es van resoldre alguns dubtes dels assistents.

A grans trets, el col·lectiu veïnal es queixa que aquesta revisió els suposa passar a pagar de cop uns 90 euros més a la quota anual, que ha passat de 160,24 a 250,24 euros. Un canvi que veuen com “una bestiesa”, perquè, afirmen, “no hi ha precedents de pujades tan exagerades i sense una informació prèvia al ciutadà”. La quantitat la paguen habitualment dividida en dos rebuts anuals, que ara seran de 125,12 euros cadascun. Els impulsors de la reclamació creuen que, tot i que ho segueixen veient com “un abús”, la mesura potser s’hauria entès millor si s’hagués aplicat quan ja hi hagués alguna millora en el servei. I han aprofitat per a denunciar que hi ha “situacions de recollides infreqüents, mal estat dels contenidors o bé manca de totes les tipologies de contenidor en algunes poblacions”.

El grup matisa que entenen que les millores anunciades per la MIGRAUM per a justificar l’increment “són necessàries” i que són conscients de les mancances actuals, però que això no justifica la quantitat anunciada. Per exemple, darrerament també han denunciat “que en algunes poblacions el mateix camió de recollida s’emporta la brossa conjuntament; és a dir, fa el buidatge dels diferents contenidors barrejant els residus que abans els ciutadans hem reciclat”. Per tot plegat, els veïns demanen “que el servei millori, que s’aclareixi el tema del deute i que, sobretot, es facin enrere” pel que fa als augments anunciats en els rebuts.





La MIGRAUM ho veu necessari pel canvi de sistema de recollida

Des de la Mancomunitat de l’Alt Urgell Meridional, tan bon punt es va fer públic l’increment van justificar-lo per la necessitat de poder fer front al canvi del sistema de recollida. Concretament, han explicat que d’aquí a pocs mesos la gestió d’aquest servei passarà a ser privada, en el marc de la unificació que es prepara des de fa temps amb la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, que agrupa els 9 municipis de la meitat nord de la comarca.

La principal conseqüència d’això és que una sola empresa s’encarregarà tant de la recollida com de la posterior gestió a l’abocador comarcal situat a Benavarre. Aquest concurs, hi afegeixen, requereix la substitució dels 700 contenidors que hi ha al sud de l’Alt Urgell i també la renovació de la flota de camions, a més de la subrogació dels cinc operaris que té actualment la MIGRAUM. Pel que fa al deute que arrossegaven, des de l’organisme supramunicipal asseguren que actualment ja està eixugat i que no tindria a veure amb l’increment actual, el qual vinculen a aquesta necessitat d’adaptar-se al nou funcionament que hi haurà. Al respecte, hi afegeixen que una altra part del cost que això comporta es podrà assumir a través del pressupost.