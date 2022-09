L’Alt Urgell s’adhereix a la vaga de batudes de porc fer per l’excés de burocràcia

El Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell s’ha adherit a la vaga de batudes de porc fer, que s’ha organitzat arreu de Catalunya per a protestar per l’exigència de la Generalitat de notificar amb antelació on i quan es fan aquestes accions i de fer-ho obligatòriament mitjançant una aplicació informàtica, a més de detallar les coordenades.

Aquest diumenge passat, tot coincidint amb l’inici de l’aturada, un grup nombrós de caçadors es va concentrar a Oliana, davant de l’Ajuntament, per a mostrar el seu descontentament tant amb aquesta decisió com amb el maltractament que hi ha actualment envers aquest col·lectiu.

Prèviament, dimarts passat i també a Oliana, la territorial de Lleida de la Federació Catalana va fer una reunió d’urgència en què es va acordar per àmplia majoria aquesta decisió de no començar la temporada de caça major en la data prevista, el 4 de setembre, incloent-hi també les batudes per danys o per esdeveniments.

El president del Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell, Toni Vilarrubla, considera evident que aquesta normativa ha estat redactada per gent que desconeix l’activitat de la caça, “perquè és impossible saber el dia abans si els porcs fers estaran dormint a un lloc o a un altre”, i que el que fan els caçadors es reunir-se el mateix matí, veure on hi ha rastres i llavors anar-hi.

La societat urgellenca de caça ha publicat un comunicat en què manifesten que ells són els primers interessats en garantir la seguretat de les persones i que “com tot al món, no existeix el risc zero”, però denuncien que “com que no tothom entén la nostra activitat, entre ells els que legislen”, cal denunciar públicament les “moltes incongruències que hi ha”.

Concretament, el club lamenta que “com a gestors i organitzadors de batudes” se’ls obliga a “fer un pla d’aprofitament cinegètic, pagar a l’administració una matrícula (en forma de taxa o impost), comunicar captures, fer unes estadístiques i demanar permisos diversos per a l’aprofitament de les espècies cinegètiques”, entre molts altres requisits.

A totes aquestes exigències burocràtiques, ara el Govern hi ha afegit la de “comunicar dia, hora i coordenades UMT”. Una reclamació que ha esgotat la paciència dels caçadors.

En aquest sentit, el Club de Caça i Pesca assenyala que la incongruència rau, per exemple, en el fet que, en canvi, “si es va a una zona lliure, no cal ni pla de gestió, ni matrícules, ni assegurances ni comunicació de captures, ni tramitar cap mena de permís; en resum, barra lliure”, com si ells fossin els únics usuaris d’aquests espais i ja no hi hagués perill “ja que ningú ha previst com comunicar les batudes en aquests llocs”.

Això, alerten, pot provocar que en aquestes zones lliures es puguin “ajuntar diverses colles, i no passa res”. Aquesta, conclouen, “és només una de les moltes incongruències”, que consideren que són “fruit de legislar sense conèixer ni la matèria ni el territori”. Per això, veuen necessari que aquestes normes les redactin “gent que conegui l’activitat i el territori”. En declaracions a RàdioSeu, Vilarrubla també lamenta que en tot allò que té a veure amb la caça l’administració fa les normes “a corre-cuita i sense saber si funcionarà o no funcionarà”.

Danys als prats a l’entorn de la Seu

Finalment, el representant dels caçadors urgellencs ha advertit que els principals perjudicats d’aquesta mala gestió són els pagesos i que la situació també afecta la Seu. En aquest sentit, ha convidat “qualsevol veí de la Seu a que tregui el cap pels camps de blat de moro de Cal Codina, al Mesclant de les Aigües, al costat de l’escola Albert Vives, o també a Segalers, a la partida de l’Olla o a Cerc, i veuran com estan”.

Vilarrubla denuncia que els agricultors locals “han perdut pràcticament el 80% de la collita” per culpa del porc fer i que, malgrat això, la Generalitat “cada cop posa més paperassa i més problemes a la gent que ha de controlar les poblacions de fauna salvatge”. A més a més, recorda que els caçadors són “els únics que tenen permís dels propietaris” per a fer aquesta gestió cinegètica.

El Govern estudia canvis però descarta eliminar el nou requisit

Malgrat aquest malestar creixent dels caçadors, el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat ha reiterat aquest començament de setmana que no contempla fer marxa enrere en la implantació d’aquesta nova exigència. Fonts de la conselleria han defensat la seva decisió tot adduint motius de “seguretat de les persones”, tant dels usuaris dels boscos com dels caçadors mateixos, i tan sols proposa “simplificar” el procés, però no es planteja en cap cas eliminar aquest requisit addicional.

Concretament, Acció Climàtica ha proposat ara que no calgui comunicar el lloc exacte de les batudes mitjançant geolocalització, sinó que tan sols s’hagi d’aportar “el nom de la zona on cacen”.

Alhora, des de l’administració han detallat també que preparen un protocol de protecció d’aquesta activitat conjuntament amb els Agents Rurals perquè, segons han reconegut, aquestes dades de notificació podrien ser utilitzades per grups animalistes o contraris a la caça per a intentar impedir-ne el desenvolupament.