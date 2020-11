L’Alt Urgell rebrà 8,7 milions d’euros del PUOSC 2020-2024

L’Alt Urgell rebrà 8,7 milions per a inversions dels seus municipis dins del nou Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que abasta el període 2020-2024 i que ha presentat la consellera de Presidència de la Generalitat i portaveu del Govern, Meritxell Budó. En conjunt, la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran percebrà amb el nou pla 32,9 milions d’euros. Per comarques, a banda dels 8,7 milions destinats a l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà rebrà 7,9 milions; el Pallars Jussà, 5,4 milions; la Cerdanya, 5,1 milions; i finalment, a l’Aran li corresponen 4,4 milions.

Meritxell Budó s’ha felicitat per l’aprovació definitiva d’aquesta “eina tan necessària, important i cabdal per als ajuntaments” i ha dit que el Govern segueix treballant “per poder incrementar aquesta partida del PUOSC els propers exercicis”. Budó ha reiterat “la voluntat ferma de trobar i buscar sempre millors i més recursos per donar suport al món local“. La consellera ha recordat que més enllà del PUOSC també s’han activat altres línies relacionades amb accions de manteniment, ajuts i rescabalament de les despeses derivades de la COVID-19.

Amb el PUOSC 2020-2024, impulsat des del Departament de la Presidència a través de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, els ajuntaments i consells comarcals recuperen, després de 8 anys, el principal instrument de suport al món local. Aquest pla “incideix directament en la qualitat de vida de la ciutadania, finançant actuacions per cobrir les necessitats dels habitants dels municipis”, segons el Departament.

Lluita contra el despoblament

El PUOSC és un dels instruments “més eficaços de suport als municipis petits i mitjans” i “una eina bàsica perquè els ajuntaments puguin dinamitzar la seva economia com a entitats generadores d’activitat econòmica”. Atenent a l’estratègia de Presidència per fer front a l’envelliment poblacional de les comarques i a la pèrdua de població, s’ha disposat, a banda de la línia general, d’una línia de subvencions per acció territorial a ens locals de menys de 5.000 habitants amb la voluntat de potenciar l’equilibri territorial i contribuir a igualar els drets de la ciutadania, visqui on visqui.

Distribució de les inversions en dues línies

El pla està dotat per al conjunt de Catalunya amb un total de 250 milions d’euros, dividits en dues línies de subvencions. La primera és de més de 160 milions, està destinada a inversions i hi han pogut optar tots els ens locals. La dotació màxima és de 250.000 euros per municipi. Estan destinades a ajuntaments (947 en total), entitats municipals descentralitzades (65) i consells comarcals (41) amb competències en obres i serveis de competència municipal i d’abast o interès supramunicipal.

La segona és de quasi 90 milions i es destina específicament a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants. Per tant, en aquest segon eix hi poden entrar tots els ajuntaments de l’Alt Urgell amb l’excepció del de la Seu. També hi tenen accés les entitats municipals descentralitzades (EMD) i l’únic consell comarcal amb menys de 5.000 habitants, que és el de l’Alta Ribagorça. En aquest cas la dotació màxima per municipi és de 120.000 euros.

En aquesta presentació també s’ha anunciat les partides previstes per a la regió de Lleida, que percebrà un total de 50,4 milions d’euros. Concretament, el Segrià rebrà 13,4 milions d’euros; la Noguera, 15,5 milions; les Garrigues, 7,1 milions; l’Urgell, prop de 6,8 milions; la Segarra, uns 6 milions, i el Pla d’Urgell, 5,3 milions. D’altra banda, al Solsonès li correspondran 5 milions d’euros.