L’Alt Urgell programa diversos actes pel Dia internacional contra les violències envers les dones

El servei d’Igualtat del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell han preparat el programa d’actes per commemorar a la comarca el 25N, Dia internacional contra les violències envers les dones.

Així, s’ha previst un acte institucional, que tindrà lloc a la Seu d’Urgell el mateix 25 de novembre; l’exposició itinerant “Lliures i sense por. Esborrem les violències sexuals”, que es podrà veure als tres instituts públics de l’Alt Urgell; i un taller per abordar el problema dels masclismes i el patriarcat i la resposta que es pot donar des dels feminismes.

L’acte del 25N començarà a les 11 del matí a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell i comptarà amb les intervencions dels representants de les diverses institucions, les quals aniran seguides de la lectura del manifest de la jornada. Es clourà l’acte amb una lectura dramatitzada de poemes a càrrec d’Alba Mascarella.

L’exposició “Lliures i sense por. Esborrem les violències sexuals” reivindica el dret a la llibertat sexual i la seguretat de les dones en l’àmbit públic i privat per reflexionar sobre què són les violències sexuals, com identificar-les, quines en són les causes i què es pot fer davant de situacions de violència. La mostra ja ha estat a l’Institut Joan Brudieu de la Seu del 15 al 21 de novembre i després va a l’Institut La Valira, també a la Seu, del 22 al 28 novembre, i acabarà el recorregut a l’Institut Escola d’Oliana, on romandrà del 29 de novembre fins al 8 de desembre.

D’altra banda, el taller sobre masclismes i patriarcat ha tingut lloc el dia 18 de novembre i ha estat facilitat per Fil a l’agulla, cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre. Anava adreçat a nois cis —o cisgèneres—, denominació que s’atribueix a les persones que s’identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques. Els objectius de l’acció formativa van ser: facilitar la presa de consciència de l’impacte del masclisme, generar un espai per a la deconstrucció i la creació de nous imaginaris de masculinitat, aprendre a identificar el masclisme i acompanyar per a l’assumpció de responsabilitat i la implicació activa al feminisme.