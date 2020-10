L’Alt Urgell organitza dues formacions adreçades a dones

Amb el títol “Forma’t i creix”, durant el pròxim més de novembre l’Alt Urgell desenvoluparà un programa formatiu adreçat a dones que vulguin obrir-se camí com a emprenedores i/o que desitgin treballar la seva consciència emocional. La proposta l’organitza el servei d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del govern de la Generalitat, l’Associació de Dones del Món Rural i Kaxi Coaching.

La primera de les formacions, que porta per nom “Potencia l’èxit en la teva empresa”, s’adreça a dones emprenedores o que tinguin alguna idea de negoci o projecte professional. A través del Success Factor Modeling, el model per a empreses de nova generació, les persones assistents aconseguiran detectar les seves necessitats empresarials per avançar en el projecte, crear el cercle de l’èxit del seu negoci, idea o projecte, i enfortir les seves pròpies competències emocionals. El curs consta de quatre sessions, programades per als dilluns 2, 9, 16 i 23 de novembre, de 9.30 a 13.30 hores.

L’altra formació, “Consciència emocional”, està pensada per a dones que vulguin augmentar el seu nivell d’autoconsciència, comprendre millor les emocions i, en definitiva, generar més benestar en el dia a dia. En aquest cas, serà en un únic dia, el divendres 20 de novembre, de 9 a 16 hores, amb una pausa d’una hora per dinar.

Totes dues formacions es realitzaran al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), a la tercera planta de l’edifici de les Monges de la Seu d’Urgell. Les places són limitades i les inscripcions, que són gratuïtes, s’han de tramitar al correu electrònic igualtat@capau.cat o al telèfon 973 35 41 02.

Aquestes activitats compten amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el CETAP, la iniciativa Catalunya Emprèn i el projecte Som Pirineu. La proposta la finança la Diputació de Lleida i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU).