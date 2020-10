L’Alt Urgell organitza diversos actes en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental

El proper dissabte 10 d’octubre, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, les entitats membres del Taula de Salut Mental de l’Alt Urgell han organitzat un programa d’activitats d’abast comarcal.

Amb aquest programa, la Taula vol seguir sensibilitzant la població per tal de trencar estigmes. Amb el missatge ‘Totes som salut mental’ s’apunta a l’afectació que totes les persones podem sentir en aquest àmbit en algun moment de les nostres vides i, alhora, es reivindica la responsabilitat de tothom en les accions necessàries per tenir-ne cura.

El mateix dissabte dia 10 s’estrenarà a diverses localitats de la comarca el reportatge audiovisual ‘Darrere de les quatre parets. Una altra visió del confinament’, un projecte de la Taula de Salut Mental, dirigit i enregistrat per la periodista Eva Clausó Estival , directora del programa ‘Tatuats pels Pirineus’

El reportatge neix del desig de la Taula de Salut Mental d’oferir un retrat de situació viscuda durant la pandèmia de la COVID-19 i el confinament per persones del territori amb problemàtiques de salut mental. Alhora, el projecte vol oferir elements de reflexió per analitzar aquestes realitats amb perspectiva de gènere. El reportatge, que va ser enregistrat durant el mes de setembre, es podrà veure per primera vegada el proper dissabte 10 d’octubre al pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, a la sala Xart d’Organyà i a la sala telecentre de l’Ajuntament d’Oliana. A Organyà, a les 12.30h, i a Oliana, a les 12h, diversos membres de la Taula de Salut Mental, faran una breu presentació del reportatge.

Així mateix, i en col·laboració amb la Biblioteca Sant Agustí, s’ha elaborat un recull de bibliografia especialitzada en salut mental, que es podrà consultar a la mateixa biblioteca.

D’altra banda, el mateix dia 10 a les 12h, Ràdio Seu emetrà un programa especial amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. En aquest programa, diverses persones protagonistes de l’audiovisual ‘Darrere de les quatre parets’ entrevistaran Gemma Blanch, coordinadora del Club Social el Picot i membre de la Taula de Salut Mental. El dimarts 13 d’octubre, a les 12.15h es tornarà emetre l’entrevista.

La Taula de Salut Mental de l’Alt Urgell és un espai on s’agrupen els representants de les diferents entitats i recursos de l’Alt Urgell dedicats a l’àmbit de la salut mental (agents de l’administració pública, de l’administració local, departaments de la Generalitat i entitats del tercer sector).

El seu objectiu principal és promocionar l’atenció integral a la salut mental, ser un espai de reflexió i de treball col·laboratiu entre tots els agents implicats. Està composta per 3 comissions de treball: Coneixement i Xarxa, l’objectiu de la qual és detectar les necessitats del territori en l’àmbit de la salut mental, incrementar el treball en xarxa i millorar la coordinació de tots els agents implicats; Educació i Sensibilització, dedicada a desenvolupar iniciatives de sensibilització i promoció de la salut mental, així com lluitar contra l’estigma; Promoció de Polítiques, que promou la creació de programes i serveis adreçats a la integració comunitària de les persones amb problemàtica de salut mental i les seves famílies, i posicionar les necessitats i propostes de millora en l’atenció integral de la salut mental en l’agenda política del territori.