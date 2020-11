L’Alt Urgell, la comarca catalana on s’ha fet més tests de coronavirus per habitant la darrera setmana

L’Alt Urgell és la comarca de Catalunya que ha realitzat més tests de coronavirus per habitant aquesta darrera setmana, segons una nova estadística que des d’ara permet conèixer el portal de Dades Obertes que gestiona l’analista Gerard Giménez Adsuar.

Concretament, segons dades recollides fins aquest dijous, del 10 al 16 de novembre a la Seu i comarca s’hi han fet 790 proves, cosa que equival a 3.915 per cada 100.000 habitants (gairebé 40 per cada miler de veïns) i que representa la proporció més alta del país.

L’Alt Urgell també apareix a la part alta pel que fa al balanç de les darreres dues setmanes (6.799/100.000). En aquest cas, el primer lloc l’ocupen dues altres comarques de l’Alt Pirineu: el Pallars Sobirà i la Cerdanya, amb 8.193 i 8.118 per cada 100.000 (més de 80 proves per cada mil habitants). Pel que fa a les xifres totals, la primera quinzena de novembre a la Cerdanya es van fer 1.477 tests; a l’Alt Urgell, 1.372; i al Sobirà, 568.

Mentrestant, pel que fa a l’evolució diària del coronavirus, l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té avui 122 casos actius de coronavirus (10 ingressats i 112 aïllats a domicili) i 344 contactes directes confinats. Segueix baixant el risc de rebrot, que ara és a 745 (-15), i es manté estable velocitat de reproducció del virus que, tot i un lleu augment, segueix per sota del límit recomanat, concretament a 0,94 (+0,02).

A nivell de l’Alt Urgell, aquest el perill de rebrot ara és a 541 (-34), com la Rho7, a 0,88. A la regió de l’Alt Pirineu, ambdós indicadors estan respectivament a 589 i a 1,00; i al conjunt de Catalunya, a 352 i a 0,76. En tots tres àmbits geogràfics, com a la Seu, es manté un dia més la tendència a la baixa o bé a l’estabilització. Una altra dada positiva és el descens del nombre d’ingressats per COVID-19 als hospitals catalans, que ara és d’un total 2.194 (-106 les darreres hores), dels quals 23 corresponen als quatre centres mèdics de l’Alt Pirineu i Aran.

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha expressat aquest divendres la satisfacció perquè les dades van “en el bon camí” i ha animat a mantenir l’esforç de prevenció individual. Alhora, Fàbrega ha transmès un missatge d’ànim a tots els residents, familiars, professionals i religioses de la Llar de Sant Josep amb relació al brot detectat la setmana passada en aquesta residència, del qual se n’ha fet un segon cribratge aquesta setmana.