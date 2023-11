L’Alt Urgell es mobilitza novament pel 25N

Cartell de les activitats per al 25N a l’Alt Urgell (CCAU)

Com cada any, a l’Alt Urgell s’estan preparant un seguit d’actes per a commemorar una de les dates més destacables de l’agenda feminista: el 25N, el Dia internacional contra les violències envers les dones. Així, des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal s’ha apostat una vegada més per propostes diverses, descentralitzades, gratuïtes i dirigides a públics amplis, en tant que el treball de prevenció de les violències masclistes i la sensibilització cap a una societat més igualitària i respectuosa interpel·la a tota la població, ja des d’edats ben primerenques.

El primer dels actes serà en col·laboració amb l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell, dins del cicle de xerrades “Fem memòria”. Concretament, el 17 de novembre a les 20 hores, la historiadora Noemí Riudor Garcia presentarà el seu llibre Memòria històrica. Fent recerca del Pirineu a l’Ebre i farà una aproximació als estudis de violències de gènere en el context de la guerra civil espanyola.

El 22 de novembre, a les 11 del matí, tindrà lloc a la Seu d’Urgell (CETAP, 3a planta del Centre Cultural de les Monges) un taller sobre menopausa adreçat a dones entre 40 i 60 anys, a càrrec de Judit Colilles. L’objectiu d’aquest taller és desaprendre el que la societat ha transmès a dones al llarg dels anys sobre el climateri i la menopausa i aprendre a viure aquesta etapa des del goig, la consciència i des d’un nou enfocament. Per a aquest taller, cal inscripció prèvia a igualtat@capau.cat.

El 24 de novembre al vespre comencen els actes institucionals, que s’estendran durant tot el cap de setmana. Divendres 24, a les vuit del vespre, a la sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell, es podrà veure l’espectacle de dansa contemporània Al lloc de l’altra, un encàrrec de l’Àrea d’Igualtat a la ballarina urgellenca Montse Àlvarez, acompanyada de la també ballarina Paula Arrieta. Abans de l’espectacle, es llegirà el manifest institucional per part de diverses autoritats. De manera paral·lela, hi haurà una petita instal·lació sobre cossos dissidents, amb el títol Dones LBT+ en resistència: la doble discriminació, que estarà exposada a l’entrada de la sala de la Immaculada. Aquest mateix espectacle podrà veure’s també a Montferrer, Noves de Segre, Adrall, Coll de Nargó i Organyà.

Al llarg del mes de novembre, La Tribu Juganera oferirà Dones de conte, un espectacle teatralitzat amb contingut feminista, a la ZER Narieda i a la ZER Urgellet. D’altra banda, el 25 de novembre al matí, a la plaça del Centre Cívic de la Seu d’Urgell, el mateix grup d’animació convida les famílies a gaudir de la instal·lació Conèixer per respectar: jocs per entendre les diversitats i fomentar la igualtat. Es tracta d’un espai de jocs per a criatures a partir de 3 anys i que comptarà amb un Punt Lila diürn.

Per al 28 de novembre, INEFC Pirineus ha organitzat una ponència a càrrec de l’advocada penalista Sònia Ricondo, amb el títol Abordatge legal de les violències sexuals en el context esportiu. L’acte tindrà lloc a la sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell a les cinc de la tarda.

Per últim, durant la setmana del 20 de novembre, diferents professionals del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell i de l’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal realitzaran petites accions de sensibilització a diversos punts de la comarca, adreçades a tota la ciutadania.