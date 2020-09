L’Alt Urgell es manté per sota el límit recomanat de nous casos de coronavirus

Tot i el nou augment del risc de rebrot dels darrers dies, l’Alt Urgell es manté a data d’avui per sota del límit recomanat de nous contagis per cada 100.000 habitants, d’acord amb les Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya que ha actualitzat novament aquest dimecres l’analista Gerard Giménez Adsuar.

El recull de dades per comarques situa per segona setmana consecutiva l’Alt Urgell entre la vintena de comarques en color verd; és a dir, per sota del màxim aconsellat de 50 (és a dir, 0,5 casos per cada 1.000 habitants). La nova dada és més alta que la de la setmana passada, quan aquest índex va arribar a situar-se per sota de 30, però dibuixa una situació molt millor que la de les tres setmanes anteriors, quan la comarca va situar-se per damunt de 100 casos per cada 100.000 habitants i en una d’aquelles setmanes fins i tot va arribar a 200.

A aquesta actualització s’hi afegeix el fet que les darreres hores s’ha constatat una tendència a la baixa tant del risc de rebrot com de la taxa de reproducció del virus a set dies (Rho7), segons ha informat el Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Concretament, el perill de rebrot és ara de 423 a la capital comarcal i de 198 al conjunt de la comarca. I pel que fa a la Rho7, se situa en 2,32 a la Seu i en 1,98 a l’Alt Urgell. És a dir, que de mitjana cada nou positiu

Quant a l’evolució del coronavirus a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Seu, la dada més destacada de les darreres hores és que el Sant Hospital ja torna estar sense cap ingressat per COVID-19, després que aquest dimecres s’ha donat una nova alta. A data d’avui resten 18 casos actius, cosa que suposa una nova reducció (-3) respecte del dia anterior. També segueix reduint-se el nombre de veïns aïllats a domicili, que ara és de 52.

Onze nous positius a l’Alt Pirineu i Aran

Al conjunt de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, les darreres vint-i-quatre hores s’ha diagnosticat 11 nous positius, que eleven a 943 els casos confirmats des de l’inici de la pandèmia. Als hospitals de la regió hi ha ingressats 10 pacients, tres menys que ahir dimecres. Cap dels actuals ingressats és a la Seu. El risc de rebrot a nivell pirinenc ha baixat els dos darrers dies, tot i que igualment es manté alt, en 282,49, prop del doble que ara fa dues setmanes.

La situació més preocupant a l’Alt Pirineu és ara mateix a la Cerdanya. Segons l’actualització de les Dades Obertes per comarques, aquesta darrera setmana el nombre de positius per cada 100.000 habitants s’ha disparat fins a situar-se a prop de 400 (és a dir, gairebé 4 per cada mil persones). Les tres setmanes anteriors la Cerdanya ja estava en nivell groc (per damunt de 50), però el cribratge massiu de la setmana passada ha fet que els darrers dies aflorin molts més positius.

Una prova d’aquest increment és que aquest dimecres a l’Hospital de Cerdanya hi han ingressat 3 pacients que estan pendents de diagnosi i que se sumen als altres 3 que ja estaven en observació. Davant d’aquesta situació, el centre mèdic de Puigcerdà ha decidit tornar a restringir les visites externes a tots els pacients ingressats. Provisionalment, els adults no podran rebre visites, mentre que els menors només podran tenir un sol acompanyant.