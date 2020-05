L’Alt Urgell, entre les comarques amb menys percentatge de contagis i morts per coronavirus

L’Alt Urgell es manté com una de les comarques catalanes amb menys contagis (66) i morts (6) per coronavirus. Així es desprèn de les dades per municipis, comarques i àrees bàsiques, analitzades per RàdioSeu, que el Departament de Salut ha posat a disposició de tothom aquesta setmana, a través d’un apartat especial al portal web de la conselleria.

Per municipis, majoria de contagis de la comarca s’han produït a la Seu d’Urgell, amb 48 positius confirmats; una taxa estàndard d’aproximadament 37 per cada 10.000 habitants; és a dir, de menys del 0,4%. A la resta de municipis alturgellencs la xifra encara és menor. Després de la Seu, cal esmentar Oliana (8 positius), Montferrer i Castellbò (5) i Organyà (2). A les Valls de Valira, a Ribera d’Urgellet i a Bassella hi ha hagut un cas en cada municipi, i als 12 municipis restants de moment encara no hi ha constància de cap cas.

Les dades de poca incidència del virus a l’Alt Urgell -sempre en comparació amb d’altres zones de Catalunya- també es reflecteixen en la taxa de mortalitat per habitant, que a la comarca és de només 2,97 per 10.000 habitants, en termes bruts, i es redueix a 2,65 en termes estàndard. És a dir, un percentatge de menys del 0,03%.

Pel que fa a la resta de l’Alt Pirineu i Aran, les dades de mortalitat encara són més positives a la Cerdanya i al Pallars Sobirà, perquè fins ara no s’hi ha registrat cap defunció per coronavirus. Tot i això, a la Cerdanya s’ha registrat 42 casos positius, repartits entre nou dels 17 municipis de la comarca. A Puigcerdà s’ha confirmat 28 d’aquests positius, a més a més d’uns 80 casos sospitosos, mentre que a Bellver n’ hi ha hagut 4; i a Alp, 3. Pel que fa al Pallars Sobirà, és la segona comarca de l’Alt Pirineu, i també de Catalunya, amb menys positius (15). A Sort s’hi ha detectat només 5 casos; i a Espot i la Guingueta d’Àneu, 2 en cada municipi.

El Pallars Jussà és la comarca de l’Alt Pirineu amb pitjors dades de morts (17). Destaca el municipi de la Pobla de Segur, on es va detectar un brot en una residència i s’hi ha confirmat 75 positius i 92 sospitosos; és a dir, una taxa de 2,51 infectats per cada 100 habitants. A Tremp hi ha hagut 20 positius i 144 sospitosos.

L’altre gran focus de contagis a l’Alt Pirineu i Aran ha estat a Vielha, amb 72 positius confirmats i 157 sospitosos i amb una taxa de 129,52/10.000 hab; és a dir, de l’1,29%, més del triple que a la Seu d’Urgell. A la Val d’Aran, els altres contagis s’han detectat a Bossòst (25), Naut Aran (7) i Les (5), cosa que suma un total de 109 positius fins ara al territori aranès (la més alta de la regió pirinenca). El nombre de morts ha estat de 6, cosa que dóna un percentatge de mortalitat al voltant del 0,06%.

Finalment, a l’Alta Ribagorça s’ha constatat només 7 contagis i una mort, i d’aquesta manera presenta les dades totals més baixes de Catalunya pel que fa a contagis, si bé la seva població és de només 3.800 habitants.

El Berguedà, entre les comarques amb més incidència

Pel que fa a d’altres comarques properes, el Berguedà és una de les de presenta pitjors dades de tot Catalunya: s’hi ha confirmat 91 morts per coronavirus, cosa que deixa una taxa de 23 defuncions per cada 10.000 habitants. És a dir, una mortalitat del 0,23%, més de cinc vegades superior al percentatge de l’Alt Urgell. A la capital comarcal, Berga, s’hi ha confirmat 246 positius (1,5 per cada 100 habitants) i 364 casos sospitosos. També destaca Bagà, amb 72 positius (més de 3 per cada 100 habitants). En tots dos casos, una de les causes ha estat l’aparició de brots en centres mèdics o de gent gran.

El Solsonès, en canvi, presenta una taxa de només 1,48 morts per 10.000 habitants (0,01%) atès que tan sols hi ha hagut 2 defuncions per COVID-19. A la Noguera s’ha registrat 17 víctimes, cosa que dóna un percentatge del 0,04%, lleugerament superior al de l’Alt Urgell.