L’Alt Urgell entra dimarts al nivell 2 del Pla Alfa de risc d’incendis

La calor extrema fa augmentar la prevenció per incendis (RàdioSeu)

La Generalitat ha comunicat als ajuntaments de l’Alt Urgell que aquest dimarts la comarca entrarà al nivell 2 del Pla Alfa de prevenció d’incendis forestals, segons ha avançat l’Ajuntament d’Organyà. Aquest sistema de control, dirigit pels Agents Rurals i dividit per comarques, consta de cinc escales de precaució, des del zero -en què no hi ha mesures especials perquè no hi ha perill, fins al màxim en què hi ha restricció d’accés a espais naturals. Entremig hi ha els nivells 1, 2 i 3.

Fins avui dilluns, l’Alt Urgell i bona part de la meitat oest de Catalunya han estat a nivell 1, gràcies a les pluges de les darreres setmanes, però aquest dimarts es preveu que diverses comarques ja passin al 2, en què fins ara només hi ha hagut el Baix Llobregat i algunes comarques de la regió del Penedès. També a data d’avui, quasi totes les comarques del Pirineu estan a nivell 0; és a dir, amb un perill nul.

Pel que fa al mapa de perill d’incendi que també actualitzen cada dia els Agents Rurals, ara mateix el risc es baix (al mapa oficial, amb color beix) a quasi tot el Pirineu, amb les úniques excepcions del centre i sud de l’Alt Urgell i del Pallars Jussà, on el perill és moderat (color groc). A la resta del país, només hi ha risc alt (color taronja) en alguns municipis del litoral i el prelitoral, tot i que és probable que més àrees de Catalunya entrin en aquest nivell al llarg d’aquesta setmana.

Per això, es demana extremar la precaució al medi natural i rural i no refiar-se de les bones condicions que hi ha hagut aquest començament d’estiu, especialment a les comarques pirinenques.