L’Alt Urgell enregistra vuit videoclips amb el cançoner dels 120 motarrots de la comarca

Un cop conclosa la primera fase del projecte Motarrots de l’Alt Urgell, consistent en la creació d’un mapa interactiu i el disseny gràfic de l’estampació de samarretes amb els motarrots de 120 pobles de la comarca, el Consell Comarcal ha presentat la segona fase del projecte: la creació del Cançoner dels Motarrots de l’Alt Urgell i de vuit videoclips dels motarrots.

El passat mes d’octubre el Consell Comarcal va encarregar al músic Pep Lizandra la composició del Cançoner dels Motarrots de l’Alt Urgell. El resultat de la seva feina és un cançoner en el qual apareixen els motarrots dels 120 pobles de la comarca que formen part del projecte. Es tracta d’una cançó de 48 estrofes, amb un total de 192 versos, més dues estrofes amb vuit versos de la tornada. Pep Lizandra és el compositor tant de la lletra com de la música del cançoner. Del cançoner se n’ha fet una edició en paper de 1.500 exemplars.

A partir del Cançoner dels Motarrots, s’ha fet l’enregistrament i l’edició de vuit videoclips protagonitzats per La Sonsoni, duet pirinenc de música popular i tradicional, integrat pel mateix Pep Lizandra i per Elías Porter. Atès que el cançoner té una durada que supera els 25 minuts, era impensable un videoclip sencer i es va optar per dividir-lo en 8 videoclips, cadascun dels quals dedicat a un sector de la comarca. En alguns casos s’han agrupat diversos municipis en un mateix videoclip i, en altres, el videoclip és d’un sol municipi, en funció del nombre de pobles de cada municipi, de tal manera que la durada de cada videoclip és molt similar, d’entre 3 i 4 minuts. Aquests són els 8 videoclips:

El Baridà (municipis d’Arsèguel, Cava i Pont de Bar)

La Ribera (municipis d’Alàs i Cerc, Ribera d’Urgellet i la Seu d’Urgell)

Les Valls d’Aguilar

Tresponts Avall ( municipis de Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà i Organyà)

Oliana-Peramola-Bassella

L’enregistrament del so original s’ha fet als estudis de l’Escola Folk del Pirineu, a Arsèguel, que hi ha col·laborat desinteressadament, i ha anat a càrrec de l’empresa de la Seu d’Urgell Portal Música. L’enregistrament de vídeo s’ha fet durant els mesos de novembre i desembre en més de quaranta localitzacions de la comarca i en els estudis de Pirineus TV, que també ha col·laborat en el projecte. L’enregistrament i l’edició dels vídeos ha anat a càrrec de Toni Lombarte, de la productora de la Seu d’Urgell REC Produccions Audiovisuals del Pirineu. Els videoclips es poden descarregar gratuïtament des de la pàgina web i el canal de youtube del Consell Comarcal.

El projecte Motarrots de l’Alt Urgell és una iniciativa dels serveis de Turisme i de Cultura del Consell Comarcal i compta amb el suport de la Diputació de Lleida a través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i del Patronat de Turisme Terres de Lleida.