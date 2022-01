L’Alt Urgell dobla el nombre de certificats digitals idCAT

Des que es va declarar la pandèmia de Covid-19, el nombre de certificats digitals idCAT expedits pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell s’ha multiplicat per dos. Així, si l’any 2019 en van ser 282, el 2020 es van disparar fins a 579 i el 2021 han arribat a 636.

Aquests augments s’expliquen per l’acceleració de les comunicacions digitals provocada per les restriccions derivades de la pandèmia i la necessitat de molts usuaris de disposar de signatura electrònica per a tota mena de tràmits amb les administracions i entre particulars.

L’idCAT Certificat és un identificador digital que s’instal·la al navegador de l’ordinador i que permet accedir als diferents tràmits i gestions de diverses administracions. Per mitjà d’aquest certificat es pot obtenir, per exemple, l’informe de la vida laboral de la Seguretat Social o el certificat d’antecedents penals del Ministeri de Justícia o es pot presentar la declaració de renda a l’Agència Tributària.

Per assolir el certificat idCAT es pot fer la sol·licitud a través d’internet, al portal www.idcat.cat, i després cal anar a validar-lo a una entitat de registre, com és el cas del Consell Comarcal, demanant abans cita prèvia.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell és entitat de registre col·laboradora de l’idCAT des de desembre de 2006. Al llarg d’aquests anys ha expedit un total de 2.736 certificats digitals, la majoria a veïns de la comarca, tot i que també n’ha tramitat per a usuaris de la Cerdanya i d’Andorra. A més a més, el Consell també emet els certificats digitals de l’administració local de la comarca, els coneguts com a tCAT.