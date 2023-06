L’Alt Urgell commemora el 28J, Dia de l’Orgull LGTBIQ+

El pont de la Palanca, a la Seu, lluint els colors de l’orgull LGTBIQ+ (CCAU)

Un any més, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell s’adhereixen al compromís amb els drets de les persones LGTBIQ+ i per la lluita contra les discriminacions per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere.

En el cas de la Seu d’Urgell, l’any passat els usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Prelaboral de l’Alt Urgell d’INTRESS es van encarregar de repintar una de les baranes del pont de la Palanca amb els colors de l’arc de Sant Martí, símbol del col·lectiu LGTBIQ+ i, enguany han pintat l’altra barana. A la resta del territori, es desplegaran banderes LGTBIQ+ als balcons dels Ajuntaments, coincidint aquest dimecres, 28 de juny, amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+..

Un fet important a destacar és l’elaboració del I Pla Comarcal LGTBIQ+ 2021-2025 de l’Alt Urgell, que tota la ciutadania pot consultar a la web del Consell Comarcal de l’Alt Urgell: http://www.alturgell.cat/politiques-igualtat. Una eina que serveix per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, en tots aquells continguts que siguin de competència local.

Per últim, recordar que el SAI LGBTI (Servei d’Atenció Integral) és un servei especialitzat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell que forma part de la Xarxa pública de Serveis d’Atenció Integral LGBTI de Catalunya per a donar resposta a les situacions de discriminació, i també a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI.