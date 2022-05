L’Alt Urgell afrontarà l’augment de demanda de Serveis Socials amb dos nous contractes amb la Generalitat

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell signarà dos nous contractes programa amb el Govern de la Generalitat per tal de millorar, enfortir i ampliar la prestació dels Serveis Socials a la comarca. Un d’aquests programes se signarà amb el Departament de Drets Socials i l’altre amb el d’Igualtat i Feminismes. Els nous acords de col·laboració entre institucions s’estan treballant amb la mirada posada en l’augment de demanda que han experimentat els Serveis Socials de l’Alt Urgell els darrers anys i que s’ha aguditzat arran de la pandèmia.

Els Serveis Socials de l’Alt Urgell, a través del Consorci d’Atenció a les Persones (CAPAU), atenen cada vegada més ciutadans i, per tant, els cal comptar amb més recursos humans i econòmics per poder continuar oferint un servei de qualitat. “Les dades ens demostren que l’augment de persones que necessiten ser ateses pels Serveis Socials Bàsics, és continu. La pandèmia ha accelerat i ha empitjorat una tendència que ja anava a l’alça”, ha manifestat Carme Lostao, vicepresidenta comarcal responsable de l’àrea d’Atenció a les Persones, en el transcurs de la reunió del Consell d’Alcaldes que s’ha fet aquest dijous a Tuixent.

Carme Lostao ha defensat l’augment de pressupost dels Serveis Socials de l’Alt Urgell pel fet que “uns Serveis Socials forts signifiquen millora en la qualitat de vida per a aquells que els han de menester i inversió de futur per a les entitats locals”. Alhora, ha reivindicat disposar d’uns professionals “que sàpiguen detectar, orientar, assessorar i gestionar”.

Per tal de respondre a les necessitats actuals i les que es preveuen pels pròxims anys, els nous contractes programa comportaran un augment considerable de les aportacions públiques, d’un 25% en el cas del govern de la Generalitat i d’un 27% pel que fa als ajuntaments de la comarca. En aquest sentit, Carme Lostao ha remarcat que “hem d’ambicionar el millor servei i, per tant, els ens locals ens hi hem de comprometre més que mai” i ha afegit: “Cal que siguem solidaris els uns amb els altres perquè precisament la pandèmia ens ha demostrat la vulnerabilitat de tot el nostre sistema tant de salut com d’atenció social”.