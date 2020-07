L’Alt Pirineu viu la setmana més calorosa de l’any

Les comarques de l’Alt Pirineu i Aran estan vivint la setmana més calorosa del que va d’any, tot coincidint amb el final del mes de juliol. Des del començament de la setmana, dilluns passat dia 27, a l’Alt Urgell les temperatures màximes s’han situat al voltant dels 35 graus, mentre que al Pallars Jussà s’han apropar als 40. Una situació que contrasta amb el fet que aquest començament d’estiu a la regió pirinenca ha estat en general més fresc i plujós de l’habitual.

Segons les dades que recull cada dia la Xarxa d’Observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya, a la Seu d’Urgell dilluns a la tarda es va registrar una temperatura de 36ºC, la més alta d’enguany a la capital de l’Alt Urgell. Els dos dies següents la màxima s’ha moderat però igualment ha estat al voltant dels 34. Pel que fa a les mínimes, s’han mogut entre els 15º de dimecres i els 19º que hi va haver dimarts, la mínima més alta d’enguany. Aquest dijous ha estat de 17º, i a primera hora de la tarda el termòmetre marcava uns 33º.

A l’observatori d’Oliana, el més meridional de l’Alt Pirineu, dilluns també es va registrat la dada més alta de l’any (38º), mentre que els dos dies següents han estat al voltant dels 36, amb mínimes d’entre 15 i 18 graus. En termes semblants s’han mogut a Organyà, amb una marca de 37,5º a l’inici de la setmana i una màxima de 35,9 aquest dimecres.

El Pallars Jussà és l’altra comarca pirinenca on hi sol haver valors més alts, i aquests dies tant a Tremp com a la Pobla de Segur s’han mogut entre els 35 i els 37 graus a les hores de més calor.

En canvi, en d’altres comarques les màximes han estat més contingudes. A Puigcerdà s’han quedat entre els 31 i 33 graus, amb mínimes que es mantenen per sota dels quinze graus (14,4 aquesta nit passada). A Sort estan en una situació semblant, amb valors màxims d’entre 32,5 i 34,5 graus tot i que amb mínimes una mica més altes, al voltant dels 16. El Pont de Suert ha començat la setmana amb puntes d’entre 32,5 i 35 graus. Finalment, a Vielha dilluns van arribar a 35,7 però aquest dimecres ja no van passar dels 30, amb una mínima de 14.

Més ruixats de tarda els propers dies

De fet, aquest és el primer episodi de calor intensa d’enguany a l’Alt Pirineu, perquè la primera part de l’estiu meteorològic (que comença l’1 de juny) ha estat en general plujós i amb temperatures més fresques de l’habitual. El Servei Meteorològic ja va informar ara fa un mes que el juny de 2020 ha estat més fred que la mitjana i el més plujós dels darrers 27 anys, atès que a la majoria d’observatoris pirinencs hi va haver una temperatura mitjana al voltant d’1 grau per sota de l’habitual i que en molts dels municipis estudiats hi va ploure entre 15 i 20 dies, d’un total de 30. Una tendència de ruixats de tarda que s’ha mantingut la primera quinzena de juliol.

L’SMC preveu que la calor toqui sostre aquest divendres, però a partir de llavors les temperatures tornaran a moderar-se, tenint en compte que tant dissabte com diumenge s’esperen pluges disperses al Pirineu, preferentment a la tarda i localitzades a l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès.