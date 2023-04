L’Alt Pirineu preveu una ocupació turística al voltant del 90% per Setmana Santa

El centre històric de la Seu en vista aèria (RàdioSeu)

El sector turístic de l’Alt Pirineu i Aran espera una bona Setmana Santa, amb una ocupació al voltant del 90% als diferents tipus d’allotjaments segons les dades que ha recopilat el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Tal com sol passar en aquestes dates, la màxima afluència s’espera entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua.

Enguany, com en altres ocasions, la cita marcarà la cloenda de la temporada d’hivern, amb la majoria d’estacions d’esquí encara en funcionament tot i que algunes ja han tancat pistes, a causa de la darrera pujada de temperatures molt per sobre de les normals per l’època. En tot cas, els complexos de muntanya mantenen obertes una part de les instal·lacions per a aquests dies. Les d’esquí nòrdic, en canvi, ja fa dues setmanes que van tancar els circuits i ara només mantenen oberts els altres serveis turístics. L’oferta del Pirineu per a Setmana Santa es complementa amb l’inici de la campanya d’esports d’aventura i amb activitats culturals, religioses i lúdiques.

En aquest sentit, tot i que aquests dies el nombre de pistes ja és més limitat, el Patronat de Turisme subratlla que un cop més el percentatge més alt de reserves és als hotels i apartaments situats més a prop de les estacions d’esquí, on superaran el 90% d’ocupació a partir de dijous vinent i on fins i tot s’espera que alguns establiments pengin el cartell de complet. En canvi, des d’aquest dissabte i fins dijous el volum actual és del 40%, tot i que s’espera que serà més alt per les reserves d’última hora.

El turisme rural també preveu fregar el 90% i arribar en alguns casos al ple pel pont de Pasqua, mentre que els dies previs estan entre el 40% i el 60%. Als càmpings, la zona d’acampada està al 30%. L’oferta d’allotjament per a aquests dies a la demarcació de Lleida és de 77.000 places, la immensa majoria concentrades al Pirineu. D’aquesta xifra total, 55.000 són turisme reglat entre hotels, càmpings, cases rurals, albergs i refugis, a les quals s’han de sumar les 22.000 places d’apartaments, a banda de l’alta presència que s’espera a les segones residències.