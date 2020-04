L’Alt Pirineu i Aran registra 29 morts i 281 positius des de l’inici de la crisi del coronavirus

La Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran ja ha registrat 29 morts des de l’inici de la crisi sanitària causada per la propagació del coronavirus. En el mateix període, de cinc setmanes, hi ha hagut 281 casos confirmats i 547 de sospitosos al conjunt de les comarques pirinenques. Com a dada positiva, 104 persones ingressades per contagi ja han rebut l’alta.

El Departament de Salut ha presentat el balanç provisional de la pandèmia, que amplia les xifres d’èxitus -defuncions- atès que s’ha creuat les dades dels hospitals i residències amb les de les funeràries. Així, a l’informe s’hi detalla que a l’Alt Pirineu i Aran s’ha confirmat que, dels 281 positius, 61 s’han detectat a usuaris de residències de gent gran, on també s’ha aïllat 46 persones no confirmades però amb indicis de contagi.

Pel que fa a les 29 víctimes mortals, 22 defuncions han estat als centres hospitalaris (3 d’elles al Sant Hospital de la Seu), 3 en residències, 2 al domicili i 2 més en d’altres circumstàncies. Aquestes xifres inclouen tant els positius confirmats (22) com les persones mortes que presentaven símptomes de la malaltia (7). En aquest sentit, s’ha detallat que pel que fa a les tres morts dins de resudències, en una es va confirmar el positiu i en les altres dues hi havia sospites de contagi.

Un pacient torna a la Seu després de superar la fase crítica

Pel que fa a la situació actual a la Seu d’Urgell, l’alcalde urgellenc i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha informat aquest divendres a la nit que ara mateix hi ha 5 pacients ingressats amb COVID-19 i 3 més pendents de resultat. Les darreres hores no hi ha hagut cap alta ni trasllat des del centre mèdic urgellenc, que sí que ha rebut un pacient que estava ingressat a l’UCI de l’Arnau de Vilanova i que ha aconseguit superar la fase crítica.

Paral·lelament, a la Seu i la comarca hi ha 192 persones aïllades als seus respectius domicilis, de les quals 37 són casos confirmats, 84 sospitosos i 71 contactes sense símptomes. De les persones aïllades des de l’inici de la crisi sanitària, 81 ja han rebut l’alta.

Prop de 7.900 morts a Catalunya

Pel que fa al conjunt de Catalunya, el recompte actualitzat del Departament de Salut informa que fins aquest divendres, 17 d’abril, s’ha comptabilitzat 7.881 morts, dels quals la meitat (3.979) eren positius confirmats i l’altra meitat (3.902) presentaven símptomes de COVID-19

També a nivell català, el nombre de morts registrades en residències de gent gran s’enfila fins a 2.123 (és a dir, més del 25% del total), de les quals 549 eren positius confirmats i la resta, 1.574, sospitosos. 4.123 defuncions han estat als hospitals, 88 a centres sociosanitaris, 491 als domicilis i n’hi ha 1.056 de no classificades.

El nombre total d’infectats a Catalunya és fins ara de 40.988, tot i que hi ha 63.128 casos més sospitosos. Pel costat positiu, 15.987 pacients ja han rebut l’alta.



Balanç per regions sanitàries

La gran majoria de morts (6.138) s’han produït a la Regió Sanitària de Barcelona, on s’ha confirmat més de 30.000 contagis i més de 43.000 casos sospitosos (uns 73.000 entre les dues xifres).

Pel que fa a la resta de víctimes mortals, destaca la Catalunya Central (1.333), seguida de Girona (1.062), el Camp de Tarragona (353), Lleida (181) i les Terres de l’Ebre (68).

Quant a la suma de contagis i sospitosos, on n’hi ha més -després de Barcelona- és a Girona (més de 9.400), seguida de la Catalunya Central (uns 8.700), el Camp de Tarragona (prop de 4.900), Lleida (prop de 4.200) i les Terres de l’Ebre (1.310). A l’Alt Pirineu i Aran, aquesta xifra conjunta és de 828.