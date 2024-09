L’Alt Pirineu i Aran commemora la Diada Nacional de Catalunya posant en valor els camins pirinencs

Acte de l’11S a l’Alt Pirineu i Aran, a la Col·legiata de Santa Maria de Mur (Govern.cat)

La Col·legiata de Santa Maria de Mur, a Castell de Mur (Pallars Jussà), ha acollit aquest divendres la commemoració institucional de la Diada Nacional de Catalunya a l’Alt Pirineu i Aran. A l’acte, organitzat des de la delegació territorial, hi han assistit una seixantena de persones, entre les quals la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor. Durant la seva intervenció, la consellera ha destacat que “Catalunya és diversa i hem de construir un país amb tothom i per a tothom”. L’esdeveniment ha servit per a posar en valor els camins del Pirineu, “que han construït i articulat el país durant segles”. Tot plegat, s’ha fet entorn de l’exposició “Històries i camins. Passeig literari pels camins pirinencs”, que es pot veure al claustre de la col·legiata.

Menor ha ressaltat la necessitat de “garantir polítiques públiques útils que millorin la vida de la ciutadania, perquè independentment del territori on visqui i del seu codi postal, qualsevol persona ha de tenir les mateixes oportunitats d’accés a drets i a serveis”. En aquest sentit, la consellera s’ha compromès a construir des del Govern “un país que tornarà a ser exemple, a fora de les seves fronteres, d’innovació, de progrés, de defensa del servei públic i de l’estat del benestar, un país on la igualtat real entre homes i dones serà una passa més del camí que transitarem junts catalans i catalanes”.

A l’acte també hi ha assistit la nova delegada territorial de l’Executiu català a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i l’alcalde de Castell de Mur, Miquel López. El primer edil ha aprofitat per a destacar el conjunt monumental de Mur, “un espai amb una història mil·lenària i un camí ple d’entrebancs”. I ha afegit: “Un lloc que ha conegut l’hostilitat i el conflicte, però també les aliances i els compromisos, com el de Pau i Treva, recollit en un dels primers textos redactats en català des de d’aquí, des de Mur”.

López ha fet referència a la importància dels camins pirinencs, “que uneixen i vertebren la nostra vegueria, i que han estat i són una via d’entrada i sortida de persones, idees, riquesa i coneixement”. En aquest sentit, el batlle ha posat també sobre la taula les dificultats de comunicació que encara determinen el dia a dia de l’Alt Pirineu i Aran, i ha demanat al nou Govern un compromís per a la millora de les infraestructures.





Ponència de Núria Garcia Quera

La commemoració ha comptat també amb una ponència a càrrec de l’escriptora i investigadora Núria Garcia Quera, en la qual ha subratllat que els camins són “un patrimoni viu, universal i etern”, i ha explicat que l’exposició recull “camins tradicionals per a fer a peu que, fins fa un segle, es recorrien quotidianament”. “Era la manera més comuna de traslladar-se i és per això que al darrere de qualsevol camí s’hi amaguen infinitat d’històries”, ha subratllat.

La commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a l’Alt Pirineu i Aran ha inclòs també la participació del duet Aura i Biel, que ha presentat un repertori seleccionat especialment per a aquesta ocasió. Entre altres, el duet ha interpretat “Cant a Mur”, una peça composada per la cantant Aura Mauri dedicada al conjunt monumental i al seu entorn, la serra del Montsec.