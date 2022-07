L’Alt Pirineu ha millorat les dades d’ocupació turística aquest començament d’any respecte del 2019

L’Alt Pirineu i Aran ha recuperat “completament” l’activitat turística al llarg dels primers cinc mesos de 2022, tot coincidint amb la represa de la campanya d’esquí sense restriccions i amb un bon inici de la temporada de primavera-estiu. Així ho ha assegurat la Cambra de Comerç de Lleida, que aquest dijous ha presentat la Memòria Econòmica 2021 de la demarcació.

D’aquest document, la institució econòmica n’ha valorat especialment que Lleida és la demarcació catalana que “menys” ha patit l’impacte econòmic per la crisi de la COVID-19, malgrat que reconeixen la incertesa actual per la forta inflació.

L’informe apunta que el PIB del conjunt de les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu va créixer l’any passat un 6%, per damunt de la mitjana catalana, i això va compensar parcialment el descens del 8% que hi havia hagut al 2020, any marcat per les restriccions més dures de la pandèmia. De fet, aquell any el PIB lleidatà ja va disminuir menys que al conjunt de Catalunya.

Paral·lelament, al 2021 les exportacions van créixer un 16,7% , tot assolint un màxim històric. I el nombre d’empreses s’ha recuperat parcialment i ara és de 16.072 (amb dades d’aquest mes de maig), un 2,9% menys que tres anys abans, el maig de 2019.

Un 11% més de turistes aquesta temporada d’esquí respecte del 2019

Quan a l’ocupació turística, principal actiu econòmic del Pirineu, la demarcació va tenir l’any passat 216.700 turistes allotjats en hotels, un 67% dels que hi havia al 2019, l’últim any sense pandèmia. Aquest percentatge de recuperació és semblant pel que fa específicament a l’Alt Pirineu (66%) i a l’Aran (62%), que concentren bona part de l’oferta d’allotjament provincial. A més a més, aquests percentatges són molt superiors als de l’àrea de Barcelona, que al 2021 només va recuperar un 40% de la xifra d’hostes que tenia tres anys abans.

Aquesta bona línia es manté enguany i, de fet, els cinc primers mesos de 2022 l’Alt Pirineu ja ha allotjat un 11% més de turistes que en els mateixos mesos de 2019, tot coincidint amb la fi de les restriccions de mobilitat que al 2021 impedien l’arribada d’esquiadors a l’hivern. L’Aran també ha començat l’any amb xifres superiors al 2019, tot i que amb un augment més moderat (+6%). Per tot plegat, la Cambra conclou que “el turisme ha recuperat els valors precrisi de forma generalitzada”.