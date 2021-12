L’Alt Pirineu aprova la instal·lació d’un mirador al Coll de Bóixols

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu ha aprovat el projecte que permetrà implantar un mirador paisatgístic al Coll de Bóixols, a 1.330 metres d’altitud i accessible a tocar de la carretera L-511. La mesura ha rebut el vistiplau a la reunió celebrada aquest dijous passat, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra.

L’àmbit d’actuació se situa en la partida de la Pera, a uns 10 quilòmetres a l’oest del nucli urbà de Coll de Nargó, a tocar de la carretera L-511 i al punt quilomètric 22, just al límit del municipi amb Abella de la Conca i amb la comarca del Pallars Jussà. El Coll de Bóixols és un pas tradicional per anar de l’Alt Urgell al Pallars Jussà, amb un paisatge forestal de gran valor combinat amb parets i cingles rocallosos que acullen una rica biodiversitat. La parcel·la és de titularitat privada i els propietaris han cedit l’espai on s’emplaçarà el mirador, que actualment ja es fa servir amb aquesta finalitat.

El futur mirador s’inscriu dins el projecte Camina Pirineus, una xarxa de senders a la carta amb el qual l’Alt Urgell es vol posicionar com un referent per practicar senderisme als Pirineus. El pla té el suport dels fons europeus FEDER 2014-2020. Té com a objectiu la recuperació de senders tradicionals aprofitant infraestructures com els antics camins rals que, un cop perduda la seva funció original, poden satisfer noves demandes socials vinculades al turisme, la salut o l’activitat esportiva. La instal·lació i la construcció de nous miradors a l’Alt Urgell es justifica per l’existència de molts indrets amb un alt valor paisatgístic i natural que a hores d’ara no disposen de cap infraestructura per gaudir-ne.

Impacte mínim i integració a l’entorn

El mirador proposat serà de planta rectangular amb una superfície de 30 m². La plataforma agafa alçada a mesura que la muntanya incrementa el seu pendent. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’espectador se separi del terreny, emfasitzant les vistes de l’Alt Urgell. No es preveu cap mena d’instal·lació de subministrament, ni aigua ni il·luminació.

Per tal de reduir l’impacte paisatgístic del mirador, s’aposta per harmonitzar-lo amb l’entorn tot jugant amb la volumetria, la textura i el cromatisme dels materials. La seva construcció no requerirà cap intervenció en l’entorn immediat. En aquest sentit, la Comissió d’urbanisme considera que l’impacte i la integració paisatgística de l’actuació és favorable.