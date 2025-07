L’alt nombre d’inscripcions pot portar a obrir noves convocatòries per a les proves de català

Una prova de català (AndorraDifusió)

Prop de 900 persones es van presentar a la darrera convocatòria d’exàmens oficials de llengua catalana. Una xifra que s’ha doblat des de l’any 2020 i que ha augmentat respecte a l’anterior convocatòria, especialment en els nivells inicials. El percentatge d’aptes s’ha mantingut en la majoria de les proves. En els nivells inicials el nombre d’aprovats ha estat de prop del 90%, al B2 ha estat del 70%, mentre que al C1 i C2, del 60%. Són dades que publica aquest dimarts AndorraDifusió.

Fins ara es feien dues convocatòries anuals, al gener i al juny, coincidint amb l’acabament dels cursos gratuïts. Amb l’acord amb la Universitat d’Andorra, hi haurà dues convocatòries més a l’octubre i a l’abril per als nivells B2 i C1. Tot i això, Política Lingüística no descarta obrir noves convocatòries a causa de l’augment de la demanda. “En alguna ocasió quan ha estat necessari així ho hem fet, com per exemple en el cas de 2022. Si hi ha aquesta necessitat com pot ser en els nivells inicials ens haurem de plantejar la possibilitat de fer alguna convocatòria de nivell inicial i evidentment ho farem si és necessari”, assenyala Joan Sans, director del Departament de Política Lingüística, en unes declaracions que recull AndorraDifusió.

Per a les possibles noves convocatòries, el departament hauria de tenir en compte les noves exigències durant els processos de renovació dels permisos de treball per a certificar els coneixements amb el diploma oficial.