LaLiga visita l’Estadi Nacional d’Andorra per a fer el seguiment de les obres

Tècnics de LaLiga han visitat aquest dimecres al matí l’Estadi Nacional per a veure com avancen les obres, sobretot l’estat de la gespa i les plataformes televisives. Tot i que encara hi ha molta feina, les parts implicades són optimistes i confien tenir-ho tot enllestit per al debut a casa del FC Andorra, el 4 de setembre.