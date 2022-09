Títol: L’aleteig de la papallona

Escriptor/a: Anna Vilar

Il·lustrador/a: Jordi Vila Delclòs

Editorial: Animallibres (col·lecció La Formiga)

Pàgines: 128

Edat: A partir d’11 anys

La Rita, la protagonista i narradora de la història, ens mira fixament des de la coberta. Partint d’aquesta primera il·lustració, es pot intuir el caràcter reivindicatiu que impregna tota l’obra, una novel·la on se segueix el camí que recorren una nena, el seu germà, un nou amic i alguns altres aliats per a poder salvar una espècie que està desapareixent: la papallona blaveta.

El subtext recorda la metàfora emprada pel meteoròleg Edward Norton Lorenz quan es va preguntar si l’aleteig d’una papallona al Brasil podia provocar un tornado a Texas. L’autora sembla que l’apliqui a la defensa ecologista amb l’ideal que «els petits canvis són poderosos». Amb aquesta perspectiva, l’elecció de l’espai on es desenvolupa el relat –un petit poble inventat– i de l’animal que es vol salvar sembla encertada. A més, malgrat que el missatge és clar i present al llarg de tota l’obra, no és l’únic punt d’interès.

Les relacions entre els personatges no són planes i evolucionen al llarg del llibre. De la mateixa manera, es nota l’expertesa de l’autora a l’hora de treballar amb certes edats, ja que les emocions i reaccions dels protagonistes infantils són realistes i més d’un lector s’hi podria sentir identificat. És un text ric pel que fa al vocabulari i a la informació que aporta. De vegades, però, la voluntat d’explicar alguns conceptes (qui és Greta Thunberg, algunes de les causes del canvi climàtic o quanta aigua es necessita per a fabricar uns texans) fa que la narració en algun punt no sigui del tot fluida.

Les il·lustracions a llapis de Jordi Vila Delclòs encaixen amb el to versemblant de l’obra i ajuden a imaginar-se el que descriu el text.

Un llibre que, des del cas concret que s’explica, pot dur a reflexionar sobre una gran diversitat de temes.

Guillem Fargas / Clijcat / Faristol