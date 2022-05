L’alegria de viure, de Sílvia Soler

Títol: L’alegria de viure

Autor/a: Sílvia Soler

Pàgines: 160

Editorial: univers

Sinopsi:

A L’alegria de viure trobem postals de felicitat: tres germans trapelles cantant a tot drap al seient del darrere d’un Gordini blau d’excursió amb els pares, una nena que llegeix compulsivament llibres d’Enid Blyton d’amagat, la noia enjogassada que troba l’amor de la seva vida en una discoteca de Mallorca, la dona conscient del privilegi de veure com surt el sol cada dia pel mar de Badalona caminant al costat d’una amiga, la que aplega llimones del pati de casa i en fa la llimonada mes gustosa.

Decididament optimista i activa practicant de la joie de vivre, Sílvia Soler recull en aquest volum deliciós un seguit d’estampes llamineres, plenes de sal de mar i de llum d’estiu. Les cases on ha viscut, les persones que ha conegut, els records plaents de la memòria particular que configuren un mapa personal que es el seu però que podria molt be ser el nostre.

