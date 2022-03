L’alcalde de Pontevedra felicita Andorra la Vella per guanyar qualitat de vida

La cònsol major, Conxita Marsol, acompanyada del cònsol menor, David Astrié, ha mostrat aquesta tarda a l’alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, el model de transformació d’Andorra la Vella en una ciutat per a les persones. Tots tres han passejat per l’avinguda Meritxell, transformada el 2018 en una zona per a vianants, i pel carrer Callaueta, remodelat amb el mateix fi l’any passat.

Fernández ha felicitat la cònsol per l’evolució d’Andorra la Vella, que no visitava des de feia més d’una dècada i de la qual ha destacat, a banda de la seva netedat, que “la transformació ha estat espectacular, la ciutat ha guanyat molt, està plena de vida i és dinàmica”. I adverteix que “no hi ha marxa enrere”, la gent voldrà més canvis perquè, al cap i a la fi, del que es tracta, ha dit, “és de fer complir un dret de tothom que és el de gaudir i viure la ciutat”.

Pontevedra, ha explicat la cònsol major, ha estat el model d’inspiració de la transformació urbanística d’Andorra la Vella per afavorir un desenvolupament sostenible i situar el vianant al centre de les polítiques. Al 1999 Pontevedra, amb Fernández Lores al capdavant, va iniciar la transformació fent per a vianants tot el centre històric. El Comú d’Andorra la Vella va visitar a principi del 2017 la ciutat gallega interessant-se per aquest model que recupera l’espai públic per als vianants i ordena l’espai per als vehicles.

Conxita Marsol ha expressat la seva satisfacció per haver desenvolupat aquest projecte de transformació de la parròquia que aporta una major qualitat de vida als ciutadans. En aquest sentit, ha avançat que d’aquí a unes setmanes començaran els treballs de remodelació del passatge Aigüeta, amb una millora de l’accés cap a Riberaygua i Travesseres i la instal·lació d’un elevador per millorar l’accessibilitat a la zona, unes obres que estaran enllestides al juny.

L’alcalde de Pontevedra ha animat la cònsol major a seguir amb el procés de transformació, i ha explicat que, en el cas de Pontevedra, l’eliminació dels vehicles del carrer ha permès fer ciutat més democràtica, on la gent se sent més segura. Fernández Lores explica que els propietaris dels cotxes han de trobar el lloc on ficar el seu vehicle amb un símil: si algú no pot encabir dins de casa un objecte de gran format, com un congelador, tampoc el deixarà al carrer, que no és seu, és de tots. Alliberar l’espai i deixar-lo per a les persones permet, segons l’alcalde de Pontevedra, afavorir els ciutadans, en especial els més febles, com els infants, o les persones grans o amb mobilitat reduïda, que ara surten al carrer, i poden gaudir d’una ciutat segura i que és de tots.

Aquest model, argumenta Fernández, permet evitar emissions d’efecte hivernacle, reduir la contaminació de les ciutats, millorar la salut pública, la qualitat de vida i contribuir a mitigar l’escalfament global.

Pontevedra va iniciar la transformació fa més de dues dècades i va ser pionera al seu moment. És una referent de ciutat pel que fa a la seguretat viària, l’accessibilitat universal, la lluita contra el canvi climàtic i la qualitat de vida. A més, mentre Galícia perd població, Pontevedra en guanya perquè la gent prioritza viure en un lloc on visqui bé i on no li importa caminar, un hàbit saludable recomanat per les autoritats sanitàries mundials. Aquest és un altre aspecte en el qual s’ha emmirallat Andorra la Vella, potenciant les zones de passeig i fomentant-ne la pràctica amb el Metrominut -que indica les distàncies i el temps a peu entre diferents punts de la parròquia- importat directament des de Pontevedra.