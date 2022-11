L’Alberg Can Ribals, nou gestor de l’estació d’esquí nòrdic d’Aransa

L’estació d’esquí nòrdic d’Aransa té nous gestors. L’Alberg Rural Can Ribals, ubicat al mateix municipi de Lles de Cerdanya i amb una llarga trajectòria en la promoció del turisme actiu, les sortides escolars i colònies d’estiu a la comarca, ha guanyat la licitació pública per a explotar el complex al llarg dels cinc anys vinents, segons han informat des d’aquest establiment.

La nova direcció ha avançat que té l’objectiu de “seguir promovent els esports d’hivern, com l’esquí nòrdic i les raquetes de neu, i que a més a més volen “potenciar totes les activitats en l’àmbit del turisme actiu, esportiu i familiar”, per a aconseguir l’objectiu d'”anar més enllà i desestacionalitzar la temporada”.

Ferran Savin, codirector de Can Ribals, assegura que estan “molt contents de posar-nos a treballar per a l’estació i pel poble d’Aransa” i que estan “segurs que ben aviat podrem presentar les novetats” que creuen que han de permetre assolir “un creixement sostingut al llarg dels propers cinc anys”.

Ajudar a aturar el despoblament

La nova gestió de l’estació vol remarcar “la importància cabdal d’aquestes instal·lacions per a aturar el despoblament rural de muntanya, crear llocs de treball i dinamitzar l’economia de la vall d’Aransa i de la comarca”. Per això, entenen que “l’estació i les activitats esportives podran crear una oferta laboral de qualitat, per a gent jove amb estudis d’INEFC, guies del medi natural o monitoratge de lleure, entre d’altres”.