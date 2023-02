L’Albacete Basket, rival d’aquest diumenge del BC Andorra al pavelló del Govern (18:30h)

Dos Anjos penjant-se de la cistella en un partit del BC Andorra

Aquest cap de setmana s’està jugant la 20a jornada de la lliga LEB Or. Ahir dissabte hi va haver algun matx avançat. Sense anar més lluny, el Palència, líder de la categoria empatat a victòries amb un BC Andorra -colíder-, va imposar-se (no sense dificultats) a la pista de l’Oviedo amb un marcador amb pocs punts, 56-67.

Aquest diumenge li toca fer la feina al conjunt de Natxo Lezcano que no vol abandonar el coliderat i que rebrà al pavelló del Govern a l’Albacete Basket, a les 18:30 hores. Els manxecs són tercers per la cua, a la 17a posició, però, això no assegura res per als tricolors. Ben difícil ho va tenir ahir, el Palència, també, amb una formació de la part baixa de la taula, l’Oviedo. La pista andorrana ha de ser, de nou, una autèntica “bombonera” que doni ales als de casa.