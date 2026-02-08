L’Ajuntament de Llívia promou una programació continuada de teatre amateur que comptarà amb la participació de cinc grups teatrals. L’activitat coordinada per l’escola de teatre municipal i l’Ajuntament s’inaugurarà aquest mes de febrer i mantindrà la seva activitat fins al pròxim mes de juny. La programació de teatre s’inaugurarà el dissabte, 21 de febrer, amb l’obra El Crèdit, de Jordi Galceran, una peça que serà portada a escena per la companyia Vada Retro Teatre, de Barcelona. Aquesta primera representació serà a les 19 hores, a l’Espai Teatre de la sala polivalent del poliesportiu. La resta de les obres s’anunciaran en les pròximes setmanes.
Cal avançar, però, que l’11 d’abril, coincidint amb les festes de Pasqüetes, s’estrenarà l’obra “Un jurat femení”, en format de representació teatral (s’havia portat a escena en format de lectura dramatitzada), a càrrec del grup local de teatre.
L’èxit assolit amb la mostra de teatre que es va dur a terme a finals de l’any passat ha motivat l’organització d’aquesta programació continuada, iniciativa que no afectarà la mostra que es tornarà a fer aquest any.
Els organitzadors han anunciat que la voluntat és comptar amb la resta dels grups teatrals de la comarca dins de la programació o la mostra de teatre amateur de Llívia.
L’escola, en marxa
Val a dir que l’escola de teatre per a joves i l’escola de teatre per a adults estan actives. Aquest mes de febrer es posarà en marxa l’escola de joves, mentre que els adults ja fa uns mesos que assagen a l’Espai Teatre del poliesportiu.