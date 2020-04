L’Ajuntament de la Seu treballa per reprogramar esdeveniments ajornats

Diversos serveis tècnics de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell estan treballant actualment per mirar de trobar noves dates per a esdeveniments econòmics, socials, culturals i esportius que hi havia programats des que va començar l’actual estat d’alarma pel coronavirus, ara fa un mes. En alguns casos aquestes activitats ja han estat cancel·lades definitivament, però en d’altres s’estudia si es podran celebrar més endavant.

Al ple ordinari celebrat aquest dimarts (el primer dut a terme per via telemàtica), l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, i el vicealcalde i regidor d’Hisenda, Francesc Viaplana, han explicat als grups municipals que ja s’està treballant en un pla de xoc econòmic. En aquest sentit, des de Compromís han valorat positivament aquesta decisió després que prèviament havien proposat aquesta mesura i havien concretat la idea de “dotar-lo amb una quantitat ambiciosa”, que xifren en 1 milió d’euros.

Pel que fa a esdeveniments de la ciutat, l’equip de govern ha explicat que l’Ajuntament està intentant reconduir-ne alguns perquè es puguin celebrar més endavant. Alhora, ha subratllat que els diners d’aquelles activitats que quedin definitivament anul·lades es redirigiran de manera preferent cap a la despesa per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Entre les propostes que de moment se sap que no es faran -o que ja no s’han fet- en les dates previstes, s’ha esmentat el Networking Alimentari, la Fira Playmobil, el cicle Parlem de Formatge, el Mercat Medieval dels Canonges, la nova Fira de Cotxes d’Ocasió, la Volta Ciclista a Catalunya, l’Escanyabocs i el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP).

Pel que fa al programa d’actes de la Festa Major, totes les contractacions que ja hi havia previstes han quedat en punt mort, en espera de saber quines restriccions es mantindran al final del mes d’agost pel que fa a actes multitudinaris.

En aquest ple del mes d’abril, l’Ajuntament de la Seu ha donat compte de la liquidació del pressupost del 2019, que ha deixat un romanent de tresoreria de 2,4 milions d’euros. Paral·lelament, s’ha aprovat dos expedients de modificació de crèdit referents precisament a la incorporació de romanents. El primer referent a finançament aliè amb préstec, per un import de 783.040 euros. I el segon, d’incorporació de romanent de caràcter voluntari, per un valor d’1.021.821 €.

El primer punt es va aprovar amb 9 vots favorables, de l’equip de govern (JxCat i ERC) i 8 abstencions, de Compromís i la CUP; mentre que el segon punt va rebre 15 vots favorables i l’única abstenció dels dos regidors de la CUP. Des de Compromís, Òscar Ordeig va explicar que al primer punt s’abstenien perquè inclou els pagaments del magatzem municipal, projecte amb el qual hi estaven en contra, però “en tot cas ara cal garantir la governabilitat” i “posar les bases a la proposta d’un pla especial per valor d’1 milió d’euros per anar bastint una resposta a tots els nivells a les persones més afectades pel coronavirus”.

Ordeig hi va afegir que ara mateix “tenim moltes idees, però això requereix consens, escoltar agents econòmics, famílies, personal de l’Ajuntament”. En tot cas, considera “molt urgent ajudar a poder pagar factures que ja estan vencent” i “obrir una línia d’ajuda a comerços, autònoms, empreses i fronterers”. Per això, creu que una part del romanent es pot fer servir per a aquesta finalitat, alhora que s’inicia gestions per demanar ajuda als governs català i espanyol. Finalment, des de Compromís també proposen reforçar la teleassistència i l’atenció a gent gran i valoren positivament l’anunci d’ajornament d’impostos.

De la seva part, la portaveu de la CUP, Xènia Antona, ha valorat que “aquest romanent, que és la diferència entre el que s’ha gastat i s’ha pressupostat, permet ara gastar en partides socials”, que creu que han de ser la prioritat en el moment actual. Tot i això, Antona va justificar la seva abstenció en aquests punts perquè d’una banda volen facilitar la governabilitat en aquest moment “perquè és un benefici per a tota la ciutadania” però, de l’altra, volien “posar sobre la taula que aquesta liquidació dels comptes del 2019 va tarda, perquè des de fa més de quinze dies ja se sabia que hi ha l’opció de fer servir aquest romanent per a partides socials”. En aquest sentit, la regidora cupaire creu que s’hauria d’haver celebrat aquest ple abans.

Per l’equip de govern, el vicealcalde Francesc Viaplana va recordar que ja s’ha fet reunions telemàtiques amb representants econòmics, la Unió de Botiguers, l’Associació d’Empresaris, els representants del centre històric, els grups de l’oposició i l’associació Menja’t l’Alt Urgell, entre d’altres, per “escoltar demandes”. El regidor d’Hisenda hi va afegir que “també cal saber quines ajudes hi haurà d’administracions superiors”. Viaplana va matisar que “tot i que el romanent de tresoreria és positiu, no es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària”, si bé compten amb el fet que el Departament d’Economia ha explicat que aquesta regla queda suspesa mentre duri l’estat d’alarma.

Cessió d’un local a Creu Roja

En aquest plenari també s’ha aprovat, en aquest cas per unanimitat, la cessió d’ús d’un local de l’avinguda de les Valls d’Andorra per a l’assemblea de Creu Roja Alt Urgell. De fet, l’entitat ja fa temps que fa servir aquest petit espai, situat al costat del banc d’aliments, i ara es formalitza la utilització.

Pel grup de Compromís, Carlota Valls es va mostrar d’acord amb la mesura però va preguntar per què aquest punt no s’havia treballat en la comissió informativa d’atenció a les persones, com també “per què aquest acord no s’havia fet abans. Valls va aprofitar per remarcar la “importància dels vehicles de Creu Roja per a recollida i enviament d’aliments”, però també per recordar “que l’ús d’aquests vehicles és provisional, en espera que l’Ajuntament els doti d’un vehicle propi”. En aquest sentit, també va esmentar que “la legislatura passada vam tenir la sort que La Caixa va fer una donació, però es va perdre perquè ningú de l’Ajuntament es va personar a La Caixa per fer-la efectiva”. La regidora de Compromís hi va afegir que considera que “Creu Roja preferiria no tenir la seva furgoneta ocupada tantes hores per a aquest projecte”, alhora que va “felicitar a Creu Roja per aquesta tasca i a l’Ajuntament per ajudar-lo”, si bé va demanar que “també es tingui en compte d’altres entitats. Sobre l’aprovació d’aquest punt, l’alcalde, Jordi Fàbrega, va respondre tot recordant que “totes les sessions passen per la comissió informativa i els serveis centrals”.