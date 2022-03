L’Ajuntament de la Seu tranquil·litza la ciutadania davant els rumors sobre inseguretat ciutadana

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, davant els rumors sobre inseguretat ciutadana, vol aclarir que l’àudio que corre per les xarxes socials no s’ajusta a la realitat.

Des del Consistori urgellenc sí que s’afirma que fa dues setmanes hi va haver un intent d’agressió al carrer que es va denunciar davant la policia i es va identificar a l’agressor. I que la setmana passada es va produir un altre incident desvinculat totalment de l’anterior.

Per tot això, l’alcalde de la capital alturgellenca, Francesc Viaplana afirma que “la Seu d’Urgell continua sent una ciutat segura, i tots els cossos policials treballen perquè no es produeixin aquests tipus d’incidents”.