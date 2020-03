L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha comunicat aquest dimarts que suspèn de manera provisional les activitats intergeneracionals, a causa de les actuals mesures de prevenció contra el coronavirus.

El consistori ha anunciat que pren la decisió tot seguint les recomanacions que ha tramès el Departament de Salut a les administracions locals i a la població en general. Concretament, s’han aturat les activitats presencials en què hi hagi d’haver participació d’alumnes a les residències de gent gran. El consistori hi ha afegit que seguiran “en contacte permanent amb el Govern, tot ajustant els protocols per fer front als riscos del COVID-19”.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha enllaçat a través dels seus perfils a xarxes socials la informació publicada pel Departament de Salut per informar sobre les causes i conseqüències del coronavirus i sobre com evitar-lo. En aquest apartat especial que s’ha obert aquests dies s’hi recorda que aquest nou virus “circula entre els animals però alguns d’ells també poden afectar éssers humans i poden causar problemes respiratoris”, si bé subratllen que “majoritàriament produeixen simptomatologia lleu”.

Crida a no difondre informacions falses

La malaltia es va detectar per primera vegada el desembre passat a la ciutat de Wuhan (Hubei, Xina). Salut assegura que “majoritàriament, en un 80% dels casos només produeix símptomes lleus respiratoris”. Alhora, insten la població a “seguir canals oficials i no difondre informacions falses o no contrastades”, com també a adreçar-se al CAP o al telèfon 061 en cas de dubte.