L’Ajuntament de la Seu recull el testimoni per a l’organització de la Cursa Sant Silvestre

Cartell de la cursa de Sant Silvestre de la Seu (Aj. la Seu)

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell organitza aquest any 2023 la quinzena edició de la Cursa Sant Silvestre-Memorial Marc Peña Turet que se celebrarà el diumenge, dia 31 de desembre, a la capital alturgellenca.

“Enguany, l’organització de la cursa coneguda popularment com la SantSiLaSeu, se’n fa càrrec el Servei d’Esports després que el Col·lectiu 92-93, organitzador de les darreres edicions, hagi passat el testimoni a l’Ajuntament, amb l’objectiu de mantenir viva una cursa força arrelada i estimada a la nostra ciutat”, manifesta la regidora d’Esports de la Seu, Bàrbara Romeu.





El recorregut, de la plaça dels Oms al carrer Regència d’Urgell

En aquesta quinzena edició, la cursa Sant Silvestre de la Seu d’Urgell presenta canvis en el seu recorregut per tal de finalitzar la cursa a la zona comercial del carrer Regència d’Urgell. El recorregut és de 3.650 metres.

Així, doncs, la cursa s’iniciarà a la plaça dels Oms i seguirà pel carrer Sant Domènec, Camí Ral de Cerdanya, rotonda de Bombers, Circumval·lació, camí de la Palanca, passeig Joan Brudieu, Lluís de Sabater, carrer Major, placeta de Sant Miquel, carrer Canonges, portal d’Andorra, carrer Major, Fra Andreu Capella, passeig Joan Brudieu, carrer Sant Ot i arribada al carrer Regència d’Urgell.

“Per a participar en la prova, només cal tenir ganes de passar una bona estona fent esport en la millor companyia i inscriure’s omplint el formulari que es pot trobar al web de la Sant Silvestre la Seu (www.santsilvestrelaseu.com) a partir de l’1 de desembre”, explica la regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Bàrbara Romeu remarca que l’objectiu d’aquesta cursa “és tancar l’any amb una trobada esportiva i festiva i, per això, des de l’organització, s’han preparat un seguit d’animacions i sorpreses abans i després de la prova per tal de gaudir, un any més, d’aquest esdeveniment tan singular”. Romeu afegeix que “per tal de donar color a la trobada, animem a totes les persones participants a recuperar els obsequis d’altres edicions com samarretes, tubulars, barrets de Pare Noel… i omplir, un any més, els carrers de la Seu d’esport, festa i bon ambient”.





Inscripcions i recollida de dorsals

Com en totes les edicions, les inscripcions són gratuïtes. Les primeres 1.000 rebran un obsequi commemoratiu de la prova de part dels patrocinadors i l’organització de la prova. Les inscripcions es tancaran el dissabte 30 de desembre a mitja nit.

La recollida de dorsals tindrà lloc al Palau d’Esports els dies 29 de desembre de 15:30 a 21:00 hores i dissabte 30 de desembre de 10:00 a 14:00 hores i de 15:30 a 21:00 hores.

Els patrocinadors de la Cursa Sant Silvestre de la Seu d’Urgell són: Cooperativa Cadí, establiments del carrer Regència d’Urgell, Peusa, Fornesa, Estañol, Fustes Grau i Consell Esportiu de l’Alt Urgell.

Com a col·laboradors: Taurus, Torrons Vicens, Llet Nostra, Diables de l’Alt Urgell, Creu Roja, a més del personal de les Brigades i la Policia Municipal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.