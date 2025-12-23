L’Ajuntament de la Seu presenta el calendari comercial per al 2026

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, sota el lema ‘Jo, La Seu d’Urgell’, ha fet públic el nou Calendari Comercial per a l’any 2026. Aquesta eina té com a objectiu facilitar la planificació tant dels comerciants com dels veïns i visitants, recollint en un sol document visual els dies d’obertura autoritzada, les festivitats i els dies de mercat.
El calendari de 2026 destaca per una clara distribució de les jornades clau per a l’activitat econòmica de la ciutat, assegurant que el teixit comercial pugui treure el màxim profit de les campanyes estacionals i festives.
Principals aspectes del calendari 2026
- Obertures Comercials Autoritzades: S’han establert les dates clau on els comerços podran obrir les seves portes en dies festius o diumenges. Destaquen especialment el gener (dies 4, 11 i 20) per a la campanya de Reis i rebaixes, i el desembre (6, 8, 13, 20 i 27) per a facilitar les compres nadalenques.
- Festes Laborals i Locals: El document recull els dies festius a Catalunya, així com les dues festes locals pròpies de la Seu: el 20 de gener (Sant Sebastià) i el 7 de juliol (Festa Major).
- Mercat Setmanal: Es manté la tradició dels mercats tots els dimarts i dissabtes de l’any. Com a única excepció, el mercat no se celebrarà el dissabte 26 de desembre (Sant Esteve).
Foment del comerç de proximitat
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament referma el seu compromís amb el comerç local de proximitat, un dels motors vitals de l’economia i la vida social de la Seu. El disseny visual del calendari, amb una codificació per colors per a cada categoria, permet una consulta ràpida i eficaç per a qualsevol usuari.
El calendari ja es troba disponible en format digital als canals oficials de l’Ajuntament.