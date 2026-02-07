L’Ajuntament de la Seu prepara la nova regulació de les terrasses de bars i restaurants a la via pública

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acordat, en el marc de la darrera la Junta de Govern Local, crear una comissió per a preparar la implantació de la nova ordenança reguladora de les terrasses de bars i restaurants a la via pública. L’objectiu principal és posar ordre a aquesta extensió d’establiments de restauració a l’espai públic, que ha crescut especialment després de la pandèmia, i donar resposta a dubtes o queixes tant dels veïns com dels mateixos responsables dels locals. La intenció és que ja es pugui començar a aplicar aquest estiu vinent.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha detallat que la prioritat “és ordenar-ho, perquè fins ara no ho estava i era una mica protestatiu de la Junta de Govern” i, per tant, de l’alcalde mateix. Barrera indica que treballen amb la premissa que l’ús de l’espai públic per a terrasses “ha de ser igual per a tothom, amb uns criteris clars i que mirant l’ordenança a simple vista ja es pugui saber què et toca”. Actualment s’està redactant el text i encara cal polir-hi detalls. Per exemple, si només es pot posar cadires i taules davant la façana o bé es pot ampliar, si es pot arribar a posar més metres quadrats a fora que els que té l’establiment a dins, si s’ha de limitar pel fet de tenir una cuina petita o bé quin límit hi ha d’haver en superfície total de terrassa, entre d’altres punts.
Barrera hi afegeix que tots ells són “temes pràctics i importants de cara a l’ordenació”, la qual fa temps que “demana molta gent”. En aquest sentit, l’ordenança també ha de determinar quins horaris d’obertura i tancament han de complir, a més de la línia estètica i de disseny que han de seguir o de les regulacions, limitacions i també drets dels propietaris de bars i restaurants. En el debat també hi participaran els grups municipals de l’Ajuntament i associacions locals interessades en la qüestió. Concretament, a banda del consistori, a la comissió també es preveu que hi hagi representants de la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU), l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell (AHAU) i l’Associació d’Empresaris comarcal (AEAU).
D’aquesta manera s’espera arribar a un consens en un tema “sensible”, tal com recorda el batlle urgellenc, perquè afecta negocis local,s però també la convivència ciutadana i la conciliació amb el dret al descans dels veïns. Pel que fa als terminis previstos, de moment s’ha d’analitzar el text que es posa sobre la taula. Ben aviat es convocarà una primera reunió que s’ajusti a l’agenda de totes les parts implicades.
La voluntat de l’Ajuntament és poder enllestir el redactat final com més aviat millor. En aquest punt s’ha tingut en compte també el fet que l’actual secretari municipal preveu jubilar-se aviat, per la qual cosa es vol avançar en la tramitació per a evitar que aquest relleu pugui generar possibles endarreriments.