L’Ajuntament de la Seu obrirà aquest divendres el termini per a accedir a les subvencions per a autònoms

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell obrirà aquest divendres, 22 de juliol, la convocatòria per a accedir a les subvencions adreçades a autònoms. Les sol·licituds es podran presentar fins al pròxim 31 d’octubre. Aquest període, però, es podrà tancar abans del termini previst en el cas que s’exhaureixi la partida pressupostària que està fixada en 10.400 euros.

La tinent d’alcalde de Promoció del Municipi de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, explica al respecte que “aquests ajuts van iniciar-se el 2014 i, des de llavors, s’han beneficiat molts professionals amb un import global de gairebé 70.000 euros. Creiem que és fonamental donar suport a aquelles persones de la nostra ciutat que decideixen emprendre i aposten per a fer-ho a la Seu, i amb aquestes subvencions l’Ajuntament vol ajudar-los a tirar endavant el seu projecte vital en el municipi”.

Tothom que hi estigui interessat podrà formalitzar la seva sol·licitud de manera telemàtica a través del web municipal www.laseu.cat

Les bases

Les persones que poden accedir a aquests ajuts són les següents:

a) Persones desocupades o en situació d’atur donats d’alta d’autònoms entre l’1 de novembre del 2021 fins al 31 d’octubre de 2022.

b) Persones assalariades amb jornada igual o inferior al 50% de la jornada completa (no superior a 20 hores setmanals) donats d’alta d’autònoms entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 d’octubre de 2022.

La quantitat màxima d’ajut que un autònom pot rebre és de 800 euros en el cas a) i de 400 euros en el cas b).

Es poden consultar tant les bases reguladores com la convocatòria a www.laseu.cat on s’especifiquen amb més detall els requisits, les categories i les despeses subvencionables, el procediment de sol·licitud i el d’atorgament, així com la resta de criteris procedimentals.

Per a qualsevol dubte o aclariment cal posar-se en contacte amb l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a través del correu electrònic promocio@aj-laseu.cat o per telèfon al 973 350 010.