L’Ajuntament de la Seu obre la convocatòria de subvencions per a la promoció del municipi 2026

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell obre, aquest dimecres, 1 de juliol, el període per a poder presentar les sol·licituds per a accedir a les subvencions de promoció del municipi 2026. Les sol·licituds s’hauran de formalitzar a través del formulari telemàtic normalitzat amb autentificació digital. El lloc de presentació de les sol·licituds és a través de la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu dins el període de l’1 al 31 de juliol.
Les bases reguladores de la convocatòria, on s’inclouen més detalladament els requisits, les categories i les despeses subvencionables, el procediment per a tramitar la sol·licitud i l’atorgament, es pot consultar també a la web municipal.
Requisits
Aquest ajut s’adreça aquells establiments comercials de plata baixa o qualsevol altre pis de l’edifici ubicat a la Seu d’Urgell on l’espai d’atenció al públic sigui inferior als 100 m2, (queda exclosa de la superfície computable aquella destinada a magatzems, tallers, obradors i similars).
Per a poder sol·licitar-la s’ha de complir:
En cas d’establiments nous:
a) Obtenir la llicència d’obertura, l’autorització de traspàs o hagi realitzat la comunicació durant l’any 2025.
En cas d’establiments nous, de traspàs o ja existents han de poder acreditar:
a) Una reforma o ampliació feta durant el 2025.
b) Un mínim de dos llocs de treball al 2025 i que els llocs de treball continuïn vigents.
c) La creació d’un producte o serveis innovadors, o bé millores en la comercialització del producte o serveis durant el 2025.
Les línies de subvencions
Aquest ajuts per a la promoció del municipi ofereixen diferents línies de subvenció, compatibles entre si:
- Implantació o els traspassos d’establiments comercials.
- Reformes, ampliacions, i les millores estètiques d’establiments comercials.
- Creació d’ocupació: mínim 3 llocs de treball.
- Impulsin un nou producte o servei innovador.
- Menors de 35 o majors de 55 anys.
- Establiments centre històric i els aparadors del carrer dels Canonges.
Per a qualsevol dubte o aclariment es pot enviar un correu electrònic a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu: promocio@aj-laseu.cat.