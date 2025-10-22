L’Ajuntament de la Seu “millora la seva salut econòmica i assegura més recursos” per a la ciutadania

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha adoptat aquesta setmana un acord per a “reforçar la bona gestió de l’economia municipal i obrir la porta a nous projectes per al municipi”. En concret, una part de l’estalvi aconseguit pel consistori durant l’exercici 2024 (1.301.831,93 €) “s’ha destinat a reduir part del deute que l’Ajuntament tenia pendent amb les entitats bancàries”, segons assenyalen des del consistori urgellenc.
Aquesta decisió “materialitza un seguit de beneficis clau per a la gestió municipal”:
• Una reducció important del deute municipal. El nivell d’endeutament de l’Ajuntament ha caigut per sota del 75% dels seus ingressos. “Això és molt positiu, atès que incrementa l’autonomia de corporació per a noves inversions o projectes. Això és així perquè quan aquell nivell supera el 75% dels ingressos, la corporació ha de demanar autorització, a l’hora de concertar noves operacions financeres, al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya”, asseguren des de l’equip de govern.
La major autonomia es farà notar aquest mateix any, en una actuació complementària a la present amortització anticipada. “És a dir, no caldrà demanar autorització per a subscriure l’operació de refinançament del deute local, que actualment es troba en licitació pública, per tal que les entitats financers facin ofertes per a “quedar-se” les carteres de préstecs de la corporació i HIULS, SL, a canvi d’una reducció en el tipus d’interès que actualment s’ha d’afrontar per aquestes carteres”.
Addicionalment, l’amortització millora la solvència de l’entitat, fet que comporta que les entitats financeres puguin presentar ofertes més competitives en aquest refinançament.
• Un estalvi de 84.689,97€ en concepte d’interessos futurs que ja no s’hauran de pagar als bancs. “Aquests diners es queden a l’Ajuntament, cosa que permetrà que es puguin destinar a altres necessitats”.
• Un reforç a l’estructura econòmica de l’Ajuntament “perquè la cancel·lació anticipada del deute allibera recursos corrents futurs per un valor que, en termes comptables i d’estalvi net, s’ha incrementat en 504.355,00€. En termes pràctics, això significa que el consistori té ara una major capacitat pròpia per a afrontar noves inversions i millores, sense haver de dedicar tants ingressos a retornar el capital dels préstecs, així reduint la dependència del finançament extern”, manifesten des de l’Ajuntament.
De manera detallada l’amortització ha consistit, d’una banda, en el pagament total d’un préstec amb el Banc Sabadell amb un estalvi futur d’interessos de 79.596,95€; i, de l’altra, en un pagament parcial d’un préstec amb el BBVA, amb un estalvi d’uns 5.093,02€.
Per últim, cal remarcar que l’estalvi d’interessos final podria ser major. “Això és així perquè l’estalvi anunciat s’ha calculat al tipus actual (que és el més baix dels últims anys). Per tant, si el tipus d’interès torna a pujar com a conseqüència de les volatilitats del context actual, l’estalvi real derivat de la decisió de la corporació acabarà sent molt major”, conclouen des de l’equip de govern urgellenc.