L’Ajuntament de la Seu manté la investigació pel missatge insultant contra Junts

Captura de l’insult al Facebook des del compte institucional de l’Ajuntament de la Seu (Junts per la Seu)

A l’apartat d’interpel·lacions del plenari municipal celebrat aquesta setmana a la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega (portaveu de Junts per la Seu) va demanar novament que l’Ajuntament aclareixi qui ha estat la persona responsable del missatge insultant contra el seu partit publicat recentment des del perfil institucional del consistori a Facebook.

Fàbrega assenyalava que aquell fet “incompleix l’ètica política de la institució” i, tot i “agrair la trucada de l’alcalde i del regidor de Comunicació” tan bon punt se’n va tenir coneixement, lamenta que “esborrar-lo de seguida ha dificultat la investigació” i demana que hi hagi “més interès” per a esclarir els fets, perquè considera que “en depèn la imatge de l’Ajuntament i la credibilitat de tothom”.

Sobre aquesta qüestió, l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, va reiterar que valoren el missatge com a “lamentable, molt greu i inacceptable contra ningú”, i que “cap membre de l’equip de govern hi ha tingut mai accés aquesta legislatura”, alhora que informava que aquest dilluns mateix s’ha enviat un burofax per a exigir a Facebook que doni les dades pertinents. Barrera insisteix que mantenen la voluntat de saber qui va ser l’autor.

De la seva part, Jordi Mas, egidor de Comunicació, hi afegia que en l’informe que es va encarregar el mateix dia que se’n va tenir coneixement es va revisar tota la informació facilitada per Facebook i que en aquell moment hi havia 9 persones que tenien accés al perfil de Facebook, dues d’elles d’empreses contractades pel consistori.

El regidor de Comunicació indica que s’ha fet seguiment d’aquestes persones i també s’ha constatat que actualment hi havia gent que tenia permís per a entrar-hi, però feia temps que no utilitzava el perfil. Per això, des d’ara es controlarà més qui hi té accés, incloses les dues empreses externes. A nivell intern, Mas, explica que s’ha enviat un correu en què es demanava que l’autor reconegués els fets, però que de moment ningú de les persones autoritzades se n’ha fet responsable. Per això, ara s’ha contactat amb Meta -matriu de Facebook- i amb la seva central a Madrid i se segueix treballant per a resoldre la incògnita.