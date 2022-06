L’Ajuntament de la Seu homenatja als docents jubilats aquest curs

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha homenatjat als i les mestres i als professors i les professores que s’han jubilat en aquest curs, en un acte celebrat a la sala de plens de l’edifici consistorial. L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, el vicealcalde, Jordi Fàbrega, i la regidora d’Educació, Núria Tomàs, han lloat la feina duta a terme per part d’aquests docents en els diferents centres educatius de la capital alturgellenca.

Els homenatjats han estat: Eugènia Canillo, Mercè Aguas, Dolors Ficapal, Pepita Jordana, Ricard Calvo, Margarita Espinosa, Orlando Fernández, Montserrat Alaya, Àngela Cámara, Alfredo de la Rosa i Joana Navarro.

En aquest mateix acte també s’ha fet la cloenda del Pla Educatiu d’Entorn d’aquest curs 2021-202, que a través d’un vídeo s’ha fet un repàs de les diverses activitats que s’han realitzat. A més, s’ha agraït públicament a les persones que han participat voluntàriament ens el diferents projectes. Els projectes han estat:

Projecte Dansa’t. Taller de danses tradicionals a les escoles a càrrec d’Ivan Caro.

Taller de danses tradicionals a les escoles a càrrec d’Ivan Caro. Acompanyament educatiu. Activitats de reforç i acompanyament a les tasques escolars (deures) que es porta a terme amb voluntariat.

Activitats de reforç i acompanyament a les tasques escolars (deures) que es porta a terme amb voluntariat. Sortida a l’entorn natural per a l’alumnat de 5è de primària (Tuixent), l’alumnat del PFI-PTT (Vall de la Vansa) i l’alumnat de la UEC (Boixols).

per a l’alumnat de 5è de primària (Tuixent), l’alumnat del PFI-PTT (Vall de la Vansa) i l’alumnat de la UEC (Boixols). Escola de famílies . Xerrades temàtiques sorgides a proposta o demanda de les AFA i AMPA dels centres educatius.

. Xerrades temàtiques sorgides a proposta o demanda de les AFA i AMPA dels centres educatius. Projecte Música en comunitat. Professorat de l’escola de música fa classes a la Llar d’infants els Minairons i a la UEC.

Professorat de l’escola de música fa classes a la Llar d’infants els Minairons i a la UEC. Pla de Millora d’Oportunitats Educatives. Tallers adreçat a compensar mancances en l’alumnat i garantir l’equitat educativa. S’han fet d’acompanyament emocional, d’estudi assistit i de català per a alumnat nouvingut.

Tallers adreçat a compensar mancances en l’alumnat i garantir l’equitat educativa. S’han fet d’acompanyament emocional, d’estudi assistit i de català per a alumnat nouvingut. Teatre en anglès a l’Escola Oficial d’Idiomes.

Jornada d’acollida i benvinguda a l’alumnat nouvingut i les seves famílies.

i benvinguda a l’alumnat nouvingut i les seves famílies. Participació en activitats del Món Màgic de les muntanyes: Racó dels desitjos i els Minairons a les escoles.

D’altra banda, cal remarcar que no s’han pogut realitzar algunes actuacions perquè han quedat afectades per les restriccions de la pandèmia. De cara al curs vinent s’espera poder reprendre-les, com són: activitats intergeneracionals, projectes d’aprenentatge-servei amb els diferents centres educatius, o activitats d’aprenentatge entre iguals amb alumnat de secundària. Així com actuacions de nova creació.

Cal destacar també que enguany s’ha contractat una nova persona que coordina i dinamitza el projecte Pla Educatiu d’Entorn.

El Pla Educatiu d’Entorn de la Seu d’Urgell compte amb fons propis de l’Ajuntament, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència a través dels fons Next Generation.