L’Ajuntament de la Seu “garanteix el dret d’empadronament a tothom”

El centre històric de la Seu en vista aèria (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell “garanteix el dret d’empadronament a tots els veïns i a totes les veïnes del municipi, tal i com consta en el marc legal vigent”. Des dels serveis municipals, no es té constància de cap persona que sent veí o veïna del municipi, no s’hagi pogut empadronar. Així ho ha volgut fer saber el consistori a través d’un comunicat.

En el cas dels veïns i de les veïnes que visquin en qualsevol lloc del municipi de la Seu d’Urgell que no tingui una adreça on sigui possible notificar, s’adrecen al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell i, previ informe de l’organisme, se’ls empadrona a l’adreça informada per aquest organisme. Per tant, queda sempre cobert el 100% dels casos que es sol·liciten.

A finals del passat 2023 es va variar el protocol d’empadronament per a habitatges en els quals la persona arrendatària volia empadronar a més veïns. Ara ja no es demana l’autorització del propietari de l’habitatge i s’empadrona directament. Per tant, una substancial millora respecte el criteri anterior.

Per tant, tal com manifesta el regidor responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, Jordi Mas “nosaltres garantim que tothom que sigui veí o veïna de la nostra citat es pugui empadronar” i afegeix “estem sorpresos amb les declaracions que ha fet el grup de la CUP al respecte perquè, precisament, tant en persona com en la Junta de Govern Local del passat dilluns, es va explicar àmpliament que ningú es queda sense empadronar a la nostra ciutat”.