L’Ajuntament de la Seu fixa el calendari comercial per al 2025

Aprovat a la Seu el calendari comercial, de mercats i festes locals (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha fitxat el calendari comercial per a aquest any 2025 que estableix l’autorització d’obertura dels establiments en diumenge i festius, així com la celebració dels mercats setmanals. Aquest calendari també assenyala les festes laborals i les festes locals del municipi urgellenc.

Pel que fa als dies festius que es permet als establiments comercials obrir al públic són: el dissabte 1 de novembre (festivitat de Tots Sants) i el diumenge 30 de novembre; el dissabte 6 de desembre (festivitat Dia de la Constitució) i els diumenges 7, 14, 21 i 28 de desembre (campanya de Nadal). Val a dir que el passat diumenge 5 de gener, els comerços també van poder obrir.

Respecte la celebració dels mercats setmanals, es podrà muntar tots els dimarts i dissabtes de 2025 excepte el dimarts 24 de juny (festivitat de Sant Joan); el dilluns 2 de setembre (Festa Major) i el dissabte 18 d’octubre (Fira de Sant Ermengol). En aquest darrer cas, els paradistes que ho desitgin hi podran participar i tindran prioritats en l’ordre de col·locació en el marc de la fira.