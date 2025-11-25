L’Ajuntament de la Seu felicita Paquita Argelagues pel seu 103 aniversari

Aquest matí de dimarts l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno, han felicitat personalment en nom de la Corporació Municipal a Paquita Argelagues Altable que aquest 25 de novembre fa 103 anys. L’alcalde i la regidora s’han desplaçat fins a la Llar de Sant Josep on resideix per a lliurar-li un ram de flors i un pastís d’aniversari com a obsequis pel seu aniversari.
Paquita Argelagues, nascuda l’any 1922, és soltera i té tres renebots, Era la petita de tres germans, i l’única que segueix en vida. Ha viscut bona part de la seva vida a Barcelona, tot i que ja fa uns anys va venir a viure a la Seu, pel fet que una reneboda seva resideix a Andorra.
Actualment, a la Llar de Sant Josep hi resideixen quatre centenàries més que han acompanyat a la Paquita en la celebració del seu 103 aniversari.