L’Ajuntament de la Seu fa una crida a la població per a vacunar-se contra la Covid-19

Les darreres setmanes, la situació epidemiològica de la pandèmia de la Covid-19 a la Seu d’Urgell ha anat empitjorant, com a bona part de Catalunya, a causa de la cinquena onada que està afectant de ple.

Aquest dimarts, l’índex de risc de rebrot a la ciutat és de 2.575 i la taxa de reproducció és de 1,77, mentre que al global de l’Alt Urgell és de 2.177 i 1,75, respectivament. Aquests contagis es donen sobretot en gent jove no vacunada. Ara mateix l’edat mitjana dels contagiats és de 34 anys i el percentatge de positivitat dels estudis realitzats (PCR i test d’antígens) és de 24%. La incidència acumulada dels darrers 4 dies és de 1.224 contagiats per 100.000 habitants.

A la Fundació Sant Hospital hi ha 1 pacient ingressat per Covid-19, ahir es va traslladar un altre pacient a la UCI de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i malauradament els darrers dies hem de lamentar dos defuncions per aquesta malaltia. El fet de tenir tanta gent contagiada provoca que s’infecti gent gran i vulnerable, tot i estar correctament vaccinada, ja que la vacuna no protegeix al 100%.

Marató de vacunació per a joves a partir de 18 anys

Davant d’aquesta situació i per incrementar el ritme de vaccinació, aquest proper dijous 22 de juliol es portarà a terme una nova marató sense cita prèvia de 9 a 13 hores, al Pavelló Poliesportiu, aquest cop amb vacuna Moderna per a joves de 18 anys o més.



Recordem que ahir dilluns es va realitzar al mòdul sanitari de la plaça Soldevila una nova marató de vaccinació amb Janssen per a persones entre 40 i 69 anys.

Ara mateix a l’Alt Urgell hi ha un 57’3% de persones amb almenys una dosis de vacuna administrada i un 51’7% correctament immunitzats per la vacuna. No obstant, entre 16 i 19 anys hi ha un 15’8% amb una dosis; entre 20 i 29 anys, un 25’2%; i entre 30 a 34 anys un 33%.

També per augmentar el diagnòstic dels positius des d’ahir es porta a terme un cribratge amb test d’antígens a la Farmàcia Peruchet adreçat a monitors dels casals i als nens i nenes de 10 a 15 anys que hi prenen part. Val a dir que fer-se aquest test cal que vagin acompanyats per una persona adulta responsable, demanant cita prèvia al telèfon 973 355 550.

Amb l’objectiu de revertir quan abans millor aquesta situació, l’alcalde de la Seu d’Urgell Jordi Fàbrega manifesta que “és imprescindible disminuir la interacció social de tots i totes nosaltres, amb els mínims contactes possibles i aquests realitzar-los amb distància, mascareta i a l’aire lliure, si és possible, o amb ventilació dels espais interiors; incrementar les taxes de vaccinació, pel que animo a tothom que no ho hagi fet encara que es vacuni, per responsabilitat individual i col·lectiva; i sobretot, realitzar l’aïllament si som positius o contactes estrets d’un positiu, excepte persones asimptomàtiques correctament vaccinades, si així s’indica des de l’atenció primària.” Aquest és un punt clau, ja que s’estima que un 40% de la gent que ha de realitzar l’aïllament no el respecta, amb el que és impossible frenar els contagis.

Per la seva part, la regidora de Salut de l’Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, remarca que “ara més que mai cal seguir totes les precaucions davant aquesta variant delta de la Covid, que és una variant altament transmissible inclús a l’aire lliure. per la qual cosa, respectar distància, ventilació i fer ús de la mascareta és summament important”. “Sabem que la sensació de relaxament de mitjans de juny ha fet que moltes persones hagin perdut la por a la malaltia i al contagi, però les dades ens demostren que estem pitjor que mai, i es reforça la recomanació de posar-se la vacuna a totes les persones que encara no ho han fet, seguir les quarantenes si s’és positiu o contacte estret, i reduir la interacció social”, subratlla Lamolla coincidint amb els consells que fa arribar l’alcalde de la Seu a tota la població.

D’altra banda, des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es vol agrair la tasca que estan realitzant tots els professionals sanitaris per fer front a aquesta cinquena onada, sobretot des de l’Atenció Primària, ja que la majoria dels pacients positius són controlats per ells, amb la realització dels estudis de contactes, els tests diagnòstics i el seguiment dels pacients, a més d’assumir la major part de la càrrega de la vaccinació, i tota l’atenció de la resta de patologies.