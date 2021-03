L’Ajuntament de la Seu fa arribar a les llars un díptic amb l’accés als tràmits municipals per codis QR

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell fa arribar a tots els veïns i veïnes del municipi un díptic informatiu que explica com accedir als tràmits i consultes municipals a través de diversos codis QR.

Val a dir que fa uns mesos, el Consistori urgellenc ja va posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes un nou accés per codis QR per a poder fer gestions de manera telemàtica i sol·licitar informació i consultes. “D’aquesta manera, remarca la regidora d’Atenció Ciutadana, Carme Espuga, l’Ajuntament de la Seu s’adapta a les noves situacions per posar-ho fàcil als ciutadans, evitant així els desplaçaments i possibles esperes en l’atenció telefònica”. Espuga ha afegit al respecte que “vist l’èxit d’aquesta experiència s’ha volgut ampliar-la i fer arribar un díptic a cada de cada veí i veïna de la Seu perquè sempre el tinguin a mà”.



En aquest díptic s’hi ha afegit, a més a més, un nou codi QR que porta a l’agenda de la Seu d’Urgell amb l’objectiu de donar a conèixer tots els actes que tenen lloc a la ciutat.

Per llegir els codis QR només cal escanejar-los a través de la càmera del telèfon mòbil o fer servir algun programari de reconeixement de codis QR, com l’aplicació Google Lents.

Aquest díptic s’ha imprès amb paper amb certificat FSC (Forest Stewardship Council) que garanteix que els productes tenen el seu origen en boscos ben gestionats que proporcionen beneficis ambientals, socials i econòmics.



Recordem que tant a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) com en els diferents edificis municipals que hi ha a la ciutat ja hi ha panells informatius amb els accessos per a codis QR que permeten accedir a aquests tràmits, gestions o consultes.

Informació i consultes a través de codis QR

Per complementar aquestes gestions telemàtiques i amb la finalitat d’evitar esperes en l’atenció telefònica, des de la Regidoria d’Atenció Ciutadana també es facilita que els ciutadans i ciutadanes puguin obtenir informació o fer consultes de cadascuna de les àrees municipals: cultura, educció, esports, gestió tributària, intervenció i tresoreria, joventut, policia municipal, promoció econòmica i serveis tècnics, a través de codis QR que es poden escanejar des del telèfon mòbil.

A més, també hi ha a la disposició de la ciutadania un codis QR específics de la Corporació Municipal per tal de poder fer arribar consultes directament tant a l’alcalde com al vicealcalde, així com a la resta de regidors i regidores que conformen l’equip de govern municipal de la Seu d’Urgell.