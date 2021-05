L’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol habilitar pisos públics en un edifici llegat per un veí

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha rebut en herència un bloc de pisos en ple centre de la ciutat, que permetrà al municipi disposar de deu nous habitatges públics, segons ha explicat el consistori. L’edifici està ubicat a la cantonada del carrer de Sant Ot i el passatge de la Missió. La donació l’ha fet un veí de Seu, Joan Obiols Cordellana, conegut com a Juanito de Cal Pensament, que va morir el 22 de febrer passat als 86 anys. En el seu testament, Obiols ha llegat aquest edifici perquè l’ajuntament en sigui usufructuari al llarg dels propers 99 anys; és a dir, fins a l’any 2120.

L’anunci ja es va fer diumenge passat, en el marc de l’assemblea general de la Germandat de Sant Sebastià, i era previst que s’anunciés oficialment els propers dies, tot i que ja ha transcendit públicament. L’equip de govern municipal (Junts i ERC) ha rebut aquest anunci com una gran notícia i ja ha confirmat el desig de complir amb la voluntat de Joan Obiols Cordellana de retornar a la ciutat els beneficis que sorgeixin de la utilització de l’immoble, amb l’opció d’habilitar-hi pisos socials, adreçats principalment a gent jove o a persones i famílies en situació vulnerable.

El vicealcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha explicat a RàdioSeu que de moment encara no han acceptat la donació, perquè s’han de completar els tràmits administratius, però que tan bon punt es completi aquesta part es farà un acte públic d’homenatge a Joan Obiols Cordellana. Viaplana assegura que l’agraïment per part del consistori és “immens”, perquè “no és gens habitual una acció com aquesta” i perquè, a més a més, arriba en un moment en què “pot respondre a unes necessitats d’habitatge que tenim actualment a la Seu”.

El regidor urgellenc ha recordat que actualment l’equip de govern ja impulsa d’altres polítiques d’habitatge, però valora que “un immoble com aquest, en ple centre de la Seu i amb les plantes ja construïdes, és òbviament idoni per fer-hi habitatge públic”. Pel que fa a la planta baixa, encara s’ha d’estudiar quin ús se li donarà, sempre tenint en compte que l’herència especifica que el bloc s’ha de destinar a finalitats culturals o bé socials i que els beneficis que pugui generar el seu arrendament també es dediquin a aquests objectius. Viaplana matisa que encara estan “en una fase inicial”, perquè tot just han rebut el document del llegat i han iniciat els tràmits, però que en tot cas ja tenen força clar quins usos se li pot donar, tot remarcant el fet que, a més a més, es tracta d’un dels immobles més cèntrics de la ciutat.

A banda d’aquest nou element, l’Ajuntament també treballa actualment, en coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per augmentar l’oferta de pisos a preu assequible, ja sigui mitjançant la cessió d’habitatges per part d’aquest òrgan de la Generalitat o bé cercant acords amb propietaris privats. D’aquesta manera, els arrendataris tenen una garantia en cas de danys o incompliments per part dels llogaters, a canvi de llogar a preus més baixos que els de mercat, i s’evita que en molts casos els pisos estiguin buits perquè l’amo no té interès a posar-lo a lloguer.