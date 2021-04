L’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’adhereix al Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat per unanimitat una moció amb la qual s’adhereix al Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible. Al text, presentat per l’equip de govern (Junts i ERC), s’hi van sumar també els grups de Compromís i la CUP.

El tinent d’alcalde de Sostenibilitat, Joan Gurrera, va defensar l’adhesió a aquest acord de país perquè entén que ha de servir per “donar resposta als reptes actuals” pel que fa a “mobilitat segura, sostenible, respectuosa amb el medi ambient, connectada i autònoma”. Al respecte, Gurrera va recordar que actualment l’Ajuntament de la Seu ja disposa de dues eines per avançar en aquest objectiu: el Pla de Mobilitat, aprovat des de fa prop d’una dècada (l’any 2012), i l’adhesió al pla del Servei Català de Trànsit.

Des de l’equip de govern hi van afegir que la Seu es compromet d’aquesta manera amb els dos eixos principals d’aquest Pacte Nacional: reduir al 50% les víctimes mortals de trànsit a Catalunya i assolir les “zero emissions” l’any 2050. Uns objectius que Gurrera creu que la Seu també s’ha de proposar assolir “per millorar-hi la qualitat de vida”.

El portaveu de Compromís, Joan Barrera, va mostrar-se a favor de la moció i va recordar que el seu grup municipal ja havia proposat anteriorment la creació del Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat, que es va constituir al final de l’any passat i que ara comença a treballar. Justament pel que fa a aquest òrgan, Barrera va recordar que “encara hi ha barreres arquitectòniques, i cal solucionar-ho”.

Des de la CUP, Bernat Lavaquiol també va donar suport a l’adhesió, si bé va afirmar que hi troba a faltar més referències al transport públic i que cal millorar-lo a la Seu. Lavaquiol hi va afegir que “a banda d’aprovar mocions com aquesta, cal començar a treballar, fer propostes de ciutat i planificar”. Per això, va coincidir amb Compromís a demanar que es convoqui ja el nou Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat i que comenci a tenir una utilitat pràctica.

Prec per començar a treballar en el nou Consell Municipal

Aquesta darrera petició la va fer també Compromís al final del ple, a l’apartat de precs. La regidora Carlota Valls va recordar que des del 5 de febrer aquest ens “ja podria estar treballant, perquè ja se n’ha nomenat els membres”, i que des de llavors s’ha intentat trobar una data adient per a tothom, però de moment no s’ha trobat. Per això, demana que es busqui una data per a la trobada, si s’escau per via telemàtica. Valls hi va afegir que aquest consell es va impulsar “no per posar-se la medalla, sinó perquè treballés des del minut 1”, i per això entén que cal “més implicació”.

Al respecte, Carlota Valls va detallar que, juntament amb Montse Rollán i Adrià Rubio, ja han començat a treballar en les primeres propostes, que s’han lliurat ara al tinent d’alcalde d’Urbanisme, Joan Gurrera, i a la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla. Pel que fa a la renovació de la Biblioteca Sant Agustí, han plantejat possibles canvis pel que fa a accessibilitat per a discapacitats intel·lectuals o visuals, lavabo accessible a la planta infantil i rampes. Quant al nou lavabo públic de la plaça Joan Sansa, consideren que no compleix amb alguns requisits d’accessibilitat a efectes pràctics. Finalment, també han proposat fer formació en accessibilitat per a càrrecs electes i tècnics, en col·laboració amb ASPID.

Sobre aquestes propostes, l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, va matisar que l’equip de govern les havia rebut tot just poca estona abans de l’inici del ple. Per això, Fàbrega va indicar que ara les estudiaran i va apuntar que abans del proper ple convocaran la primera reunió d’aquest nou Consell Municipal.

D’altra banda, a l’inici del debat, l’equip de govern va matisar que en la inclusió d’aquesta moció a l’ordre del dia hi havia hagut un error, atès que s’hi feia referència a una adhesió dels grups de l’oposició a la moció abans de ser debatuda. Una disculpa que Compromís i la CUP van acceptar.