L’Ajuntament de la Seu d’Urgell retira pollancres de l’escola Albert Vives

Arran de la caiguda d’un dels pollancres de l’entrada de l’escola Mn. Albert Vives el passat mes de març, el Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va fer un informe on no s’assegurava que la resta de pollancres no poguessin caure també.

En una visita a l’escola amb els experts es va decidir treure tots els pollancres de la filera de l’entrada per perill a una possible caiguda. Durant el mes d’abril es va talar tota aquesta arbrada. A la vegada, es va estudiar la seguretat de la resta dels arbres de l’escola. Es va creure oportú continuar fent podes periòdiques i tala de branques malmeses. Respecte al pollancre més gran de l’escola, al costat d’un dels patis, es van fer vàries consideracions, des de la poda dràstica del brancatge fins a la tala de l’arbre. Tenint en compte l’envergadura de l’arbre i la seva edat, el despreniment constant de branques grans al pati i la possible caiguda del mateix arbre sobre el pati dels nens, el Consistori urgellenc va prendre la decisió de talar-lo. La regidora d’Educació i Medi Ambient, Núria Tomàs, explica que “no ha estat una decisió fàcil de prendre perquè era un arbre emblemàtic i de valor paisatgístic però ha passat per davant, com no podia ser d’altra manera, la seguretat dels infants de l’escola”.



Certament, el pollancre causava molèsties a l’escola i als mateixos veïns per la quantitat de llavors que desprenia a la primavera, irritació a les vies respiratòries i ulls, però aquesta no ha estat la raó principal per dur a terme la retirada del pollancre sinó garantir la seguretat dels infants.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell estudiarà el restabliment de l’arbrat de l’escola en les zones on s’ha procedit a la tala. Es prioritzarà l’arbrat segur i que causi el mínim de problemes d’al·lèrgies i irritacions respiratòries.